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İzmit Belediyesi büyük felakette vefat edenlerin anısına helva dağıttı 

İzmit Belediyesi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü ve Miraç Kandili dolayısıyla mevlit okutup vatandaşlara helva ikramında bulundu

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İzmit Belediyesi büyük felakette vefat edenlerin anısına helva dağıttı  mask
İzmit Belediyesi büyük felakette vefat edenlerin anısına helva dağıttı 
İzmit Belediyesi büyük felakette vefat edenlerin anısına helva dağıttı 
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İzmit Belediyesi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşların anısına camilerde helva dağıttı. Aynı zamanda Miraç Kandili dolayısıyla da Mevlid-i Şerif okutuldu.  Öğle namazına müteakip Belsa Plaza A Blok Önü, Yeni Cuma Camii, Fevziye Camii, Zincirlikuyu Camii, Mehmet Ali Paşa Merkez Camii, Alikahya Hayırsevenler Camii ve Kuruçeşme Merkez Camii’nde vatandaşlara helva ikramında bulunuldu. Bu vesileyle İzmitli vatandaşlar deprem felaketinde hayatını kaybedenler için dua okuyup yakınlarına sabır dileklerini ifade ettiler. 
# Kahramanmaraş, 6 şubat, yeni, Deprem, İzmit belediyesi, ifade

07 Şub 2024 - 08:52 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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