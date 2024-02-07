İzmit Belediyesi büyük felakette vefat edenlerin anısına helva dağıttı 

İzmit Belediyesi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşların anısına camilerde helva dağıttı. Aynı zamanda Miraç Kandili dolayısıyla da Mevlid-i Şerif okutuldu. Öğle namazına müteakip Belsa Plaza A Blok Önü, Yeni Cuma Camii, Fevziye Camii, Zincirlikuyu Camii, Mehmet Ali Paşa Merkez Camii, Alikahya Hayırsevenler Camii ve Kuruçeşme Merkez Camii’nde vatandaşlara helva ikramında bulunuldu. Bu vesileyle İzmitli vatandaşlar deprem felaketinde hayatını kaybedenler için dua okuyup yakınlarına sabır dileklerini ifade ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.