Karsu, Türk ezgileriyle harmanladığı müzik tarzı caz pop olarak tanınmaktadır. Müziği ve verdiği röportajlar sayesinde adından söz ettiren Karsu kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Karsu kimdir? Karsu'nun sevgilisi kim? Karsu kaç yaşında, nereli? Karsu İnstagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

KARSU KİMDİR?

Karsu Dönmez, 19 Nisan 1990 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam şehrinde Hatay'ın Karsu köyünden göç eden Türk kökenli anne Birgül ve baba Alpaslan Dönmez'in iki kızlarından biri olarak dünyaya geldi. 8 yaşındayken televizyonda gördüğü piyanoyu çalmaya karar verdi. Ailesi önce ona bir piyano kiraladı. Çok sevdiğini görünce de biriktirdikleri parayla ona bir piyano satın alındı. Karsu, Hollanda'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin verdiği bir burs ile Amerika'ya gitti ve Rhode Island Üniversitesi'nde şan eğitimi aldı.

Albümleri

2010 - Live aan 't IJ - canlı kayıtlardan oluşan albümü

2012 - Confession - ilk stüdyo albümü

2015 - Colors - stüdyo albümü

2019 - Karsu - stüdyo albümü

Canlı albümleri

2018 - Play My Strings (Live at the Royal Concertgebouw)

Single'ları

2014 - "Raise Our Hands"

2018 - "Jest Oldu"

2018 - "Paint It Black"

2018 - "Play My Strings" - Kraliyet Konser Salonu kayıtları albümü

2018 - "A Change Is Gonna Come"

2018 - "Esmerim Biçim Biçim"

2019 - "Itiraf"

2019 - "Sana Ne"

2019 - "Ben Yanındayım" (Çağrı Sinci ile)

2021 - Gülümse

2021 - Sonunda

2022 - Büyük