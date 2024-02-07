Karsu, Türk ezgileriyle harmanladığı müzik tarzı caz pop olarak tanınmaktadır. Müziği ve verdiği röportajlar sayesinde adından söz ettiren Karsu kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Karsu kimdir? Karsu'nun sevgilisi kim? Karsu kaç yaşında, nereli? Karsu İnstagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…
KARSU KİMDİR?
Karsu Dönmez, 19 Nisan 1990 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam şehrinde Hatay'ın Karsu köyünden göç eden Türk kökenli anne Birgül ve baba Alpaslan Dönmez'in iki kızlarından biri olarak dünyaya geldi. 8 yaşındayken televizyonda gördüğü piyanoyu çalmaya karar verdi. Ailesi önce ona bir piyano kiraladı. Çok sevdiğini görünce de biriktirdikleri parayla ona bir piyano satın alındı. Karsu, Hollanda'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin verdiği bir burs ile Amerika'ya gitti ve Rhode Island Üniversitesi'nde şan eğitimi aldı.
Albümleri
2010 - Live aan 't IJ - canlı kayıtlardan oluşan albümü
2012 - Confession - ilk stüdyo albümü
2015 - Colors - stüdyo albümü
2019 - Karsu - stüdyo albümü
Canlı albümleri
2018 - Play My Strings (Live at the Royal Concertgebouw)
Single'ları
2014 - "Raise Our Hands"
2018 - "Jest Oldu"
2018 - "Paint It Black"
2018 - "Play My Strings" - Kraliyet Konser Salonu kayıtları albümü
2018 - "A Change Is Gonna Come"
2018 - "Esmerim Biçim Biçim"
2019 - "Itiraf"
2019 - "Sana Ne"
2019 - "Ben Yanındayım" (Çağrı Sinci ile)
2021 - Gülümse
2021 - Sonunda
2022 - Büyük
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.