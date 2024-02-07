Trakya’dan girişi yaptı 7 gün sürecek

İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede Salı, Çarşamba ve özellikle Perşembe günleri sıcaklık artacak. Sıcak hava dalgasının İstanbul’da 6- 7 gün süreceği belirtildi.
Hava Forum sitesinden yapılan açıklamada “Afrika, Balkanları etkisiz hale getirerek Trakya sınırımızdan ülkemize sokuldu. 6-7 gün misafirimiz olacak. Yurdun büyük bir kısmı bol güneşin etkisinde... Hava bahar modunda, ılıkçılar çok mutlu ! Güneş gözlüklerinizi takmayı unutmayın... İyi günler...” denildi.
ORHAN ŞEN DE UYARDI:
Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından Şu paylaşımı yaptı:
Bugün Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış, su baskınları yapabilir. Bayburt, Erzurum ve Kars illerinin kuzeyinde kuvvetli (10-20 cm), Ardahan’da yoğun (20-50 cm) kar yağışı bekleniyor. Bölgede İç kesimlerde lodos kıyıda karayel zamanla fırtına hızında.
Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Özellikle kuzey bölgeler ortalamanın 10 derece üzerinde olacak. Bu hava normal değil. İstanbul'da bugün 15, pazar pazartesi 17-18 derece. Yağışlar da kesildi. Haftaya salı gününe kadar da yağış yok.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE DİYOR?
İç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklığının artacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini açıkladı.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.