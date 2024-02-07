07 Şub 2024 - 09:13- Asayiş G:

Hakan Süer’in acı günü

Gazeteci Hakan Süer’in babası Dursun Süer yaşamını yitirdi.

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Hakan Süer’in acı günü
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Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Hakan Süer'in babası Dursun Süer hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Mehmet Ali Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Hakan Süer’in acı günü

07 Şub 2024 - 09:13 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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