Kocaeli Derince'de 4066 m² tarla mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, Derince ilçesi, Kaşıkçı mahallesi, 103 ada 11 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekili dikili bir ürün yoktur, parsel kuzey ve güney taraflarından yola cepheledir, killi-tınlı toprak yapısına sahiptir, bölgeye özgü her türlü tarımsal ürün yetiştirebilir,

Adresi : Kaşıkçı Köyü Derince / KOCAELİ

Yüzölçümü : 4.066,63 m2

İmar Durumu: Mutlak tarım arazisidir, İSU uzun mesafe su toplama havzası alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.016.657,50 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/ 2024 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 10:02

01/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.