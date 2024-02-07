Kocaeli İzmit'te 6990 m² tarla (hisseli) icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/4154 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : TAŞINMAZIN 3/140 HİSSESİ SATILACAKTIR. Taşınmaz tapu kaydında Kocaeli ili İzmit İlçesi Eseler M. Çelektepe mevki 105 ada 120 ada tarla nitelikli 6.990,11m2 yüzölçümlü 3/140 hisseli taşınmazdır.Kıymet takdiri istenen taşınmaz Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Eseler Mahallesi Çelektepemevkinde yer alan 105 ada 120 parsel numaralı 6.990,11 m² alanlı, "Tarla" nitelikli taşınmazdır. Kuzey Marmara Otoyolu kuzeyinde, Köy yerleşim alanına 2 km mesafededir. Yakın çevresinde orman alanı, tarım arazileri, seralar, tarımsal yapılar bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmemektedir. Parsel dörtgen şekle yakın, hafif eğimli arazi yapısındadır. Üzeri boş haldedir. Verimli toprak yapısındadır. Fiili yolu tarla yoludur. İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göreparsel 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Mutlak Tarım Alanı" kalmaktadır. Kadastral yola cephesi yoktur.

Adresi : Yukarıda belirtilmiştir. İmar Durumu: Yukarıda belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 6.990,11 m2 Kıymeti : 89.873,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

1-Tapu kaydında ''Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 04/02/2020 tarih 2020/171 esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi yazısı ile İzale-i Şuyu davası açılmıştır.

2-Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 19/02/2018 tarih 2017/329 esas sayılı Mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama : Tazminat (Ölüm ve Cismani Zarar sebebiyle açılan tazminat) davası nedeniyle Olcay Bostan'ın intikal edecek hissesine)

3-Kocaeli 3. (Sulh Hukuk Mah) Satış memurluğu'nun 01/03/2023 tarih 2022/48 Ort. Gid. Satış sayılı Mahkeme müzekkeresi yazısı ile satışına gidilmiştir.'' şerhi vardır., 6.990,11 m2 yüzölçüm

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/ 2024 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : TAŞINMAZIN 3/140 HİSSESİ SATILACAKTIR. Taşınmaz tapu kaydında Kocaeli ili İzmit İlçesi Eseler M. Gerenler mevki 127 ada 3 parsel tarla nitelikli 1.118,73m2 yüzölçümlü 3/140 hisseli taşınmazdır. Kıymet takdiri istenen taşınmaz Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Eseler Mahallesi Gerenler mevkinde yer alan 127 ada 3 parsel numaralı 1.118,73 m² alanlı, "Tarla" nitelikli taşınmazdır. Köy yerleşim alanında, Köy mezarlığı yakınında, İzmit İlçe merkezlerine 15 km mesafededir.Yakın çevresinde köy yerleşim alanı, köy konağı, mezarlık, seralar, tarımsal yapılar, tarım arazileri ve orman arazisi bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmektedir. Parsel ince uzun dikdörtgen şeklinde, düz arazi yapısındadır. Verimli toprak yapısındadır. Üzeri boş haldedir. Yolu parke taşı döşelidir.İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göreparselin yaklaşık 2/3 kadarı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında " TAKS: 0,10; KAKS: 0,20, 2 kat imarlıKonut Alanı"kalmaktadır. Geriye kalan yaklaşık 1/3 kısmının yaklaşık yarısı " İmar yolu ve Yeşil Alan", geri kalanı ise"Ayrık nizam 2 kat, E: 0,30 imarlı Konut Alanı" kalmaktadır. Bölgede imar uygulaması yapılmamış, imar yolları açılmamıştır.

Adresi : Yukarıda belirtilmiştir.İmar Durumu: Yukarıda belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 1.118,73 m2 Kıymeti: 29.966,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:1-Tapu kaydında ''Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 04/02/2020 tarih 2020/171 esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi yazısı ile İzale-i Şuyu davası açılmıştır.

2-Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 19/02/2018 tarih 2017/329 esas sayılı Mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama : Tazminat (Ölüm ve Cismani Zarar sebebiyle açılan tazminat) davası nedeniyle Olcay Bostan'ın intikal edecek hissesine)

3-Kocaeli 3. (Sulh Hukuk Mah) Satış memurluğu'nun 01/03/2023 tarih 2022/48 Ort. Gid. Satış sayılı Mahkeme müzekkeresi yazısı ile satışına gidilmiştir.'' şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:21

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : TAŞINMAZIN 3/140 HİSSESİ SATILACAKTIR. Taşınmaz tapu kaydında Kocaeli ili İzmit İlçesi Eseler M. Çelektepe mevki 105 ada 127 ada tarla nitelikli 9.958,81m2 yüzölçümlü 3/140 hisseli taşınmazdır. Kıymet takdiri istenen taşınmaz Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Eseler Mahallesi Çelektepemevkinde yer alan 105 ada 127 parsel numaralı 9.958,81 m² alanlı, "Tarla" nitelikli taşınmazdır. Kuzey Marmara Otoyolu kuzeyinde, Köy yerleşim alanına 2 km mesafededir. Yakın çevresinde orman alanı, tarım arazileri, seralar, tarımsal yapılar bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmemektedir. Parsel L şeklinde, düz arazi yapısındadır. Üzeri boş haldedir. Verimli toprak yapısındadır. Fiili yolu tarla yoludur. İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göreparsel 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Mutlak Tarım Alanı" kalmaktadır. Kadastral yola cephesi yoktur.

Adresi : Yukarıda belirtilmiştir. İmar Durumu: Yukarıda belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 9.958,81 m2Kıymeti : 128.042,00 TLKDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1-Tapu kaydında ''Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 04/02/2020 tarih 2020/171 esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi yazısı ile İzale-i Şuyu davası açılmıştır.

2-Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 19/02/2018 tarih 2017/329 esas sayılı Mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama : Tazminat (Ölüm ve Cismani Zarar sebebiyle açılan tazminat) davası nedeniyle Olcay Bostan'ın intikal edecek hissesine)

3-Kocaeli 3. (Sulh Hukuk Mah) Satış memurluğu'nun 01/03/2023 tarih 2022/48 Ort. Gid. Satış sayılı Mahkeme müzekkeresi yazısı ile satışına gidilmiştir.'' şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:41

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :TAŞINMAZIN 3/140 HİSSESİ SATILACAKTIR. Taşınmaz tapu kaydında Kocaeli ili İzmit İlçesi Eseler M. Çelektepe mevki 105 ada 119 ada tarla nitelikli 4.435,79m2 yüzölçümlü 3/140 hisseli taşınmazdır. Kıymet takdiri istenen taşınmaz Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Eseler Mahallesi Çelektepemevkinde yer alan 105 ada 119 parsel numaralı 4.435,79 m² alanlı, "Tarla" nitelikli taşınmazdır. Kuzey Marmara Otoyolu kuzeyinde, Köy yerleşim alanına 2 km mesafededir. Yakın çevresinde orman alanı, tarım arazileri, seralar, tarımsal yapılar bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmemektedir. Parsel dörtgen şekle yakın, hafif eğimli arazi yapısındadır. Üzeri boş haldedir. Verimli toprak yapısındadır. Fiili yolu tarla yoludur. İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göreparsel 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Mutlak Tarım Alanı" kalmaktadır. Kadastral yola cephesi yoktur.

Adresi : Yukarıda belirtilmiştir. İmar Durumu: Yukarıda belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 4.435,79 m2Kıymeti : 57.032,00 TLKDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1-Tapu kaydında ''Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 04/02/2020 tarih 2020/171 esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi yazısı ile İzale-i Şuyu davası açılmıştır.

2-Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 19/02/2018 tarih 2017/329 esas sayılı Mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama : Tazminat (Ölüm ve Cismani Zarar sebebiyle açılan tazminat) davası nedeniyle Olcay Bostan'ın intikal edecek hissesine)

3-Kocaeli 3. (Sulh Hukuk Mah) Satış memurluğu'nun 01/03/2023 tarih 2022/48 Ort. Gid. Satış sayılı Mahkeme müzekkeresi yazısı ile satışına gidilmiştir.'' şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:01

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : TAŞINMAZIN 3/140 HİSSESİ SATILACAKTIR. Taşınmaz tapu kaydında Kocaeli ili İzmit İlçesi Eseler M. Kesimahlat mevki 132 ada 16parsel tarla nitelikli 2.885,67 m2 yüzölçümlü 3/140 hisseli taşınmazdır. Kıymet takdiri istenen taşınmaz Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Eseler Köyü Mahallesi Kesimahlatmevkinde yer alan 132 ada 16 parsel numaralı 2.885,67 m² alanlı, "Tarla" nitelikli taşınmazdır. Köy sınırları içinde, yerleşim alanına 1,5 km mesafededir. Yakın çevresinde tarım arazileri, seralar, tarımsal yapılar bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmektedir. Parsel simetrik olmayan ince uzun dikdörtgen şeklinde, düz arazi yapısındadır. Üzeri boş haldedir. Verimli toprak yapısındadır. Yolu tarla yoludur.İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göreparsel 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Mutlak Tarım Alanı" kalmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır.

Adresi : Yukarıda belirtilmiştir.İmar Durumu: Yukarıda belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 2.885,67 m2 Kıymeti : 49.469,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1-Tapu kaydında ''Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 04/02/2020 tarih 2020/171 esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi yazısı ile İzale-i Şuyu davası açılmıştır.

2-Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 19/02/2018 tarih 2017/329 esas sayılı Mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama : Tazminat (Ölüm ve Cismani Zarar sebebiyle açılan tazminat) davası nedeniyle Olcay Bostan'ın intikal edecek hissesine)

3-Kocaeli 3. (Sulh Hukuk Mah) Satış memurluğu'nun 01/03/2023 tarih 2022/48 Ort. Gid. Satış sayılı Mahkeme müzekkeresi yazısı ile satışına gidilmiştir.'' şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:15

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : TAŞINMAZIN 3/140 HİSSESİ SATILACAKTIR. Taşınmaz tapu kaydında Kocaeli ili İzmit İlçesi Eseler M. Çayırlar mevki 113 ada 16parsel tarla nitelikli 3.422,22 m2 yüzölçümlü 3/140 hisseli taşınmazdır. Kıymet takdiri istenen taşınmaz Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Eseler Mahallesi Çayırlarmevkinde yer alan 113 ada 16 parsel numaralı 3.422,22 m² alanlı, "Tarla" nitelikli taşınmazdır. Köy yerleşim alanında, İzmit İlçe merkezlerine 15 km mesafededir. Yakın çevresinde köy yerleşim alanı, köy konağı, seralar, tarımsal yapılar, tarım arazileri ve orman arazisi bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmektedir. Parsel ince uzun dikdörtgen şeklinde, düz arazi yapısındadır. Verimli toprak yapısındadır. Üzeri boş haldedir. Yolu asfalt kaplamadır. İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göreparselin yaklaşık yarısı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında " Ayrık Nizam 2 kat, TAKS: 0,10; KAKS: 0,20 Konut alanı" Diğer yarısı ise 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Mutlak Tarım Alanı"kalmaktadır. Bölgede imar uygulaması yapılmamıştır.

Adresi : Yukarıda belirtilmiştir. İmar Durumu: Yukarıda belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 3.422,22 m2 Kıymeti: 110.000,00 TLKDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1-Tapu kaydında ''Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 04/02/2020 tarih 2020/171 esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi yazısı ile İzale-i Şuyu davası açılmıştır.

2-Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 19/02/2018 tarih 2017/329 esas sayılı Mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama : Tazminat (Ölüm ve Cismani Zarar sebebiyle açılan tazminat) davası nedeniyle Olcay Bostan'ın intikal edecek hissesine)

3-Kocaeli 3. (Sulh Hukuk Mah) Satış memurluğu'nun 01/03/2023 tarih 2022/48 Ort. Gid. Satış sayılı Mahkeme müzekkeresi yazısı ile satışına gidilmiştir.'' şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:25

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : TAŞINMAZIN 3/140 HİSSESİ SATILACAKTIR. Taşınmaz tapu kaydında Kocaeli ili İzmit İlçesi Eseler M. Çayırlar mevki 113 ada 45parsel tarla nitelikli 4.954,16 m2 yüzölçümlü 3/140 hisseli taşınmazdır. Kıymet takdiri istenen taşınmaz Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Eseler Mahallesi Çayırlarmevkinde yer alan 113 ada 45 parsel numaralı 4.954,16 m² alanlı, "Tarla" nitelikli taşınmazdır. Köy yerleşim alanında, İzmit İlçe merkezlerine 15 km mesafededir. Yakın çevresinde köy yerleşim alanı, köy konağı, seralar, tarımsal yapılar, tarım arazileri ve orman arazisi bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmektedir. Parsel dikdörtgen şeklinde, düz arazi yapısındadır. Verimli toprak yapısındadır. Üzeri boş haldedir. Yolu asfalt kaplamadır.İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göreparselin yaklaşık yarısı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında " Ayrık Nizam 2 kat, TAKS: 0,10; KAKS: 0,20 Konut alanı ve imar yolu" Diğer yarısı ise 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Mutlak Tarım Alanı"kalmaktadır. Bölgede imar uygulaması yapılmamıştır.

Adresi : Yukarıda belirtilmiştir.İmar Durumu: Yukarıda belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 4.954,16 m2Kıymeti : 159.241,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1-Tapu kaydında ''Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 04/02/2020 tarih 2020/171 esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi yazısı ile İzale-i Şuyu davası açılmıştır.

2-Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 19/02/2018 tarih 2017/329 esas sayılı Mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama : Tazminat (Ölüm ve Cismani Zarar sebebiyle açılan tazminat) davası nedeniyle Olcay Bostan'ın intikal edecek hissesine)

3-Kocaeli 3. (Sulh Hukuk Mah) Satış memurluğu'nun 01/03/2023 tarih 2022/48 Ort. Gid. Satış sayılı Mahkeme müzekkeresi yazısı ile satışına gidilmiştir.'' şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:35

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : TAŞINMAZIN 3/140 HİSSESİ SATILACAKTIR. Taşınmaz tapu kaydında Kocaeli ili İzmit İlçesi Eseler M. Çayırlar mevki 114 ada 22parsel tarla nitelikli 2.571,31 m2 yüzölçümlü 3/140 hisseli taşınmazdır. Kıymet takdiri istenen taşınmaz Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Eseler Mahallesi Çayırlarmevkinde yer alan 114 ada 22 parsel numaralı 2.571,31 m² alanlı, "Tarla" nitelikli taşınmazdır. Köy yerleşim alanında, İzmit İlçe merkezlerine 15 km mesafededir. Yakın çevresinde köy yerleşim alanı, köy konağı, seralar, tarımsal yapılar, tarım arazileri ve orman arazisi bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmektedir. Parsel kavisli ince uzun dikdörtgen şeklinde, düz arazi yapısındadır. Verimli toprak yapısındadır. Üzeri boş haldedir. Yolu asfalt kaplamadır. İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göreparselin yaklaşık yarısı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında " Ayrık Nizam 2 kat, TAKS: 0,10; KAKS: 0,20 Konut alanı ve imar yolu" Diğer yarısı ise 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Mutlak Tarım Alanı"kalmaktadır. Bölgede imar uygulaması yapılmamıştır.

Adresi : Yukarıda belirtilmiştir.İmar Durumu: Yukarıda belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 2.571,31 m2 Kıymeti : 68.874,00 TLKDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1-Tapu kaydında ''Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 04/02/2020 tarih 2020/171 esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi yazısı ile İzale-i Şuyu davası açılmıştır.

2-Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 19/02/2018 tarih 2017/329 esas sayılı Mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama : Tazminat (Ölüm ve Cismani Zarar sebebiyle açılan tazminat) davası nedeniyle Olcay Bostan'ın intikal edecek hissesine)

3-Kocaeli 3. (Sulh Hukuk Mah) Satış memurluğu'nun 01/03/2023 tarih 2022/48 Ort. Gid. Satış sayılı Mahkeme müzekkeresi yazısı ile satışına gidilmiştir.'' şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:45

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :TAŞINMAZIN 3/140 HİSSESİ SATILACAKTIR. Taşınmaz tapu kaydında Kocaeli ili İzmit İlçesi Eseler M. Köyyeri mevki 135 ada 66parsel tarla nitelikli 1.861,54 m2 yüzölçümlü 3/140 hisseli taşınmazdır. Kıymet takdiri istenen taşınmaz Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Eseler Köyü Mahallesi Köyyerimevkinde yer alan 135 ada 66 parsel numaralı 1.861,54 m² alanlı, "Tarla" nitelikli taşınmazdır. Köy sınırları içinde, yerleşim alanına 1,5 km mesafededir. Yakın çevresinde tarım arazileri, seralar, tarımsal yapılar bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmemektedir.Parsel simetrik olmayan dörtgen şekilli, düz arazi yapısındadır. Üzeri boş haldedir. Verimli toprak yapısındadır. İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göreparsel 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Mutlak Tarım Alanı" kalmaktadır. Kadastral yola cephesi yoktur

Adresi : Yukarıda belirtilmiştir. İmar Durumu: Yukarıda belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 1.861,54 m2 Kıymeti: 23.934,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1-Tapu kaydında ''Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 04/02/2020 tarih 2020/171 esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi yazısı ile İzale-i Şuyu davası açılmıştır.

2-Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 19/02/2018 tarih 2017/329 esas sayılı Mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama : Tazminat (Ölüm ve Cismani Zarar sebebiyle açılan tazminat) davası nedeniyle Olcay Bostan'ın intikal edecek hissesine)

3-Kocaeli 3. (Sulh Hukuk Mah) Satış memurluğu'nun 01/03/2023 tarih 2022/48 Ort. Gid. Satış sayılı Mahkeme müzekkeresi yazısı ile satışına gidilmiştir.'' şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 11:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 11:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:55

16/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.