YRP'nin Çayırova adayı Hamza Ekşioğlu

Yeniden Refah Partisinden yapılan açıklamada, " Kocaeli’nin tüm ilçelerinde olduğu gibi Çayırova ilçesi de 94 ruhuyla Milli Görüş belediyeciliğine yeniden kavuşacaktır" ifadelerine yer verildi.

HAMZA EKŞİOĞLU KİMDİR?

1966 Rize İkizdere doğumlu.

Muhafazakâr bir ailenin altıncı çocuğu olarak dünyaya geldi.

İlk okulu kendi köyünde tamamladı.

Ortaokul dönemini İstanbul, Üsküdar'da geçirdiği için Üsküdar Ortaokulu'nda okudu.

Ülkenin siyasi açıdan zor bir dönemden geçtiği için, babasının baskısıyla eğitim hayatına ara vermek zorunda kaldı ve lise eğitimini sonradan Pendik'te açık öğretimle

tamamladı.

1980'li yılların başlarında aile mesleği olan inşaat sektöründe görev aldı ve İstanbul, Muğla, Kıbrıs gibi birçok özel ve kamu sektörü projesinde yer aldı.

1990 yılında kurdukları aile şirketiyle İstanbul başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında birçok projenin yapımını üstlendi ve vizyon projelere imza attı.

Şu anda Adapazarı ve Darıca bölgelerinde konut ve villa inşaatlarına devam etmektedir.

Siyasi hayatına 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Mahalle Temsilcisi olarak başladı.

1994 yılında aynı bölgenin ilçe yönetiminde görev aldı.

2002 yılında AK Parti Tuzla İlçe Teşkilatı kurucular kurulu üyesi olarak seçim işleri başkanlığı yaptı.

2004 yılında AK Parti Akfırat Belde Belediye Başkan aday adayı oldu.

2022 yılında Yeniden Refah Partisi'nin Sakarya İl Yönetimine üye oldu.

2024 seçimlerinde Kocaeli Çayırova Belediye Başkan adayı oldu.

AK Parti İstanbul ve Kocaeli Siyaset Akademisi bitirdi.

"Ülkemizde İnşaat Yapımı ve Denetimlerindeki Mevzuat Eksiklikleri" adlı kapsamlı bir kitap yazmaktadır.