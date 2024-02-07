Taylor Swift, özel jetini takip eden üniversiteliye savaş açtı

Pop yıldızı Taylor Swift'in avukatları, Swift'in jet kullanımını sosyal medya üzerinden takip eden bir üniversite öğrencisine karşı yasal işlem başlatmakla tehdit etti.

İlk olarak ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post'un aktardığı haberde Swift'in avukatları, Swift ve diğer tanınmış kişilerin özel jet kullanımını takip eden çeşitli sosyal medya hesaplarını yöneten Central Florida Üniversitesi öğrencisi Jack Sweeney'e bir ihtarname gönderdi.

Sweeney yıllardır kamuya mal olmuş kişilerin jet kullanımını takip etmek ve karbon ayak izlerini ölçüyor ve bunları sosyal medyadan paylaşıyordu.

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) kamuya açık verilerini ve uçaklardan gelen yayın sinyallerini kullanan Sweeney'in çalışmaları büyük ilgi görmüştü. 21 yaşındaki Sweeney, Forbes dergisinin "30 yaşın altındaki en iyi 30 kişi" listesine de girmişti.

"BU SİZİN İÇİN BİR OYUN OLSA DA..."

Ancak Aralık ayında Swift'in Washington merkezli hukuk firması Venable'dan avukatları, Sweeney'i Swift'in jet faaliyetlerini takip etmesi nedeniyle "takip ve taciz edici davranışlarda" bulunmakla suçladı.

Washington Post'un haberine göre Katie Wright Morrone mektupta, "Bu sizin için bir oyun ya da size servet veya şöhret kazandıracağını umduğunuz bir yol olsa da, müvekkilimiz için bir ölüm kalım meselesidir" diye yazdı. Morrone, açıklamanın devamında, "Takip etmek, taciz etmek ve hakimiyet ve kontrol uygulamak dışında bu bilgilere yönelik hiçbir meşru menfaat veya kamu ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.

Fakat sosyal medyada Taylor Swift'in avukatlarının bu hamlesi büyük tepki çekti. Swift'in birçok hayranı bu hamlenin gereksiz ve aşırı olduğunu açıkladı.

Swift'in sözcüsü Tree Paine mektupla ilgili olarak Guardian'a yaptığı açıklamada, "Devam eden herhangi bir polis soruşturması hakkında yorum yapamayız ancak takipçilerin zamanlamasının bir bağlantıya işaret ettiğini doğrulayabiliriz. Paylaşımları size tam olarak ne zaman ve nerede olacağını söylüyor" dedi.