Sigaraya gelen zamlar durmuyor!

Royal Tobacco grubu sigaralara zam geldi.

Zam haberini, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından duyurdu. Dünden itibaren geçerli olan yeni tarife ile gurubun sigaraları 45 ile 50 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Yapılan zam ile birlikte; Instark White 45, Instark Blue Slims 50, Instark Dark Blue 50, Instark Blue 50, Instark Gray 50, Instark Red 50, JXB Yellow 50 ve JXB Red 50 lira oldu.