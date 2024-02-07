- Asayiş

Derince'de pazarlar denetleniyor

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında denetimlere semt pazarlarında devam etti.

Derince'de pazarlar denetleniyor mask
Derince'de pazarlar denetleniyor
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Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerde bulunmaya devam ediyor. Ekipler bir yandan market ve işyerlerinde düzenli olarak çalışmalar gerçekleştirirken diğer taraftan da semt pazarlarında kontrolleri sürdürüyor. Belediye ekipleri bu kez Yenikent Mahallesi’nde yer alan kapalı pazarda bir takım denetimler yaptı. İlk olarak pazardaki ürünleri kontrol eden ekipler daha sonra fiyat karşılaştırmalarında bulundu. Yapılan denetimin ardından vatandaşların satın aldıkları ürünler zabıta ekipleri tarafından tartılarak kontrol edildi.

07 Şub 2024 - 09:43 - Asayiş

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Yorumlar

(1)
01

Ama Olmadı Ki - He he denetleniyor, sahi seçim yaklaşıyor dimi yaa

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 10:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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