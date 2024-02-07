AKP’li aday ampulü sildi

Cumhur İttifakı’nın büyük ortağı AKP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Hamza Dağ, seçim propagandasında partisinin logosu olan ampulü kullanmıyor. AKP Genel Başkan yardımcısı da olan Dağ, bağımsız bir aday gibi parti adı ve logosu olmadan seçim afişleri bastırdı. Hamza Dağ’ın partisinin ismine ve logosuna yer verilmeyen ilanları İzmir merkezi ile tüm ilçelerinde duvarlara asıldı.

PUDRA ŞEKERİ HATIRLATMASI

Farklı bir seçim stratejisi izleyen AKP adayı Dağ, İzmir seçmeninin hoşuna gidecek açıklamalar yapıyor. Önceki gün Alsancak’ta içkili mekanları gezen ve oy isteyen Hamza Dağ, dekolte kıyafetli kızlarla da fotoğraf çektirdi. Barlarda eğlenen gençlere ‘Afiyet olsun’ diye seslendi. “Kimsenin hayat tarzına müdahil olmayız” dedi. Dağ’ın genç kızların arasındaki fotoğrafları sosyal medyada yer alınca da “Sizi pudra şekeri çekenlerle hatırlıyoruz” yorumları geldi. Kokain kullanırken görüntüleri ortaya çıkan Dağ’ın danışmanı Kürşat Ayvatoğlu “Kokain değil pudra şekeriydi” savunması yapmıştı. CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, AKP adayı Dağ’ın genç kızlar arasında çektirip oy istediği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak “Sizi bu fotoğrafla değil, porselen tabakta pudra şekeri çekenlerle hatırlıyoruz. İçki satan bir mekanda sarışın kadınlarla fotoğrafınız İzmir’i yansıtmaz. Bir mesaj da vermez. İzmir demokrasinin şehridir. Çetelerle, narkotik bağımlıları ile işi olmaz. Partiniz hangi şehri yönettiyse ihanet etti. Daha ne kadar takiyye yapmaya devam edeceksiniz?” diye sordu.

AKP LOGOSU KORKUTUYOR MU?

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da yaptığı açıklamada AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’ya seslendi. Aslanoğlu, “İzmir’in duvarlarına, billboardlarına resmi asılan bu arkadaş, hangi partinin adayı? Sizin adayınız değilse sorun yok. Ama sizinse partinizin logosunu kullanmaktan niye korkuyor? İzmirlilere daha mı sempatik geldiğini düşünüyor?” dedi.

Kaynak: SÖZCÜ