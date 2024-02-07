Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısı düzenleyen Pınar Birkoç'un ablasının davası görüldü

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis noktasına yapılan terör saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Terör saldırısından yaklaşık yarım saat sonra, saldırıyı gerçekleştirenlerden biri olan Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından hakim karşısına çıktı.

Duruşma, 2 Nisan'a ertelendi. Duruşmanın hemen ardından Terörle Mücadele Şube polisleri, davaya katılanlardan Necmiye Birkoç'un kız kardeşi ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Tutuklu sanık Necmiye Birkoç'un da terör saldırısıyla ilgili ifadesinin alınacağı öğrenildi.

DAVANIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanan Cem Ömür'ün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için 31 Ekim 2023'te alınan ifadesine yer verildi.



Cem Ömür'ün ifadesinde, 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa Suruç ilçesinde Kültür merkezi önünde meydana gelen patlamanın ardından eylem hazırlığı yaptıklarını, örgütün Çayan Mahallesi sorumlusu Necmiye Birkoç'a eylemde kullanması için molotofları teslim ettiğini söylediği yer aldı.

İddianamede, 14 Aralık 2023 tarihinde tutuklanan şüpheli Necmiye Birkoç'un DHKP/C terör örgütü adına molotoflu eylem hazırlığı yaptığı, kent ormanında Orhan Çınar'dan silah eğitimi aldığı, Nurtepe Mahallesi alan yapılanma sorumlusu olduğu, Birkoç'un ayrıca Dilek Doğan'ın ölümüyle ilgili olaylara katılarak kolluk kuvvetlerine silahlı saldırıda bulunduğu şeklinde eylemleri gerçekleştirdiğine dair tanık beyanlarının, olay yeri inceleme raporu, kolluk tutanakları olduğu kaydedildi.

Şüpheli Necmiye Birçok hakkında "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 13 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapsi istendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saat 11.46'da saldırı bulunulmuştu.

Saldırıda üçü polis, altı kişi yaralanmış, yaralılardan biri vefat etmişti.

Terör saldırısı düzenleyenlerin terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlenmişti. İki terörist çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilmişti.