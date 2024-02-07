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Komşuda bungalov yangını! 50 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 50 yaşındaki adam, bungalov evde konaklarken çıkan yangında hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Komşuda bungalov yangını! 50 yaşındaki adam hayatını kaybetti mask
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Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Hasanpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Erhan Çömlekçioğlu (50) kendine ait bungalov evde konakladığı esnada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Erhan Çömlekçioğlu, feci şekilde yanarak can verirken yangın yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Erhan Çömlekçioğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, çocuk, eğitim, araştırma, inceleme

07 Şub 2024 - 09:57 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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