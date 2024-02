Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu! Kocaeli'den de firmalar var

TOBB, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ)’nün katkılarıyla düzenlenen ‘Türkiye 100 Ödül Töreni’nde, Türkiye’nin 2019-2021 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi belli oldu. Bu yıl 8'incisi düzenlenen program, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda açıklandı. Türkiye’nin 27 farklı ilinden çeşitli şirketlerin bulunduğu listede, Ankara’dan 19 şirket yer aldı.

Başvuran şirketlerin, 2019-2021 yılları arasında ciro artış hızlarının dikkate alınarak hesaplandığı Türkiye 100 listesinde, şirketlerin ortalama büyümesi yüzde 569 olarak gerçekleşti. Türkiye’deki milli gelir artışının 8 kat üzerinde bir performans gösteren şirketler, verimliliklerini yüzde 267 arttırdı. 2019- 2021 yılları arasında istihdamı yüzde 49 artıran Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 71’i 76 farklı ülkeye ihracat yaptı. 27 farklı şehirde faaliyet gösteren Türkiye 100 şirketlerinin yaş ortalaması ise 13 yıl olarak kaydedildi.

Türkiye 100 listesine göre, AFM Gıda Kimya İthalat İhracat Ticaret LTD. ŞTİ. Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi olarak yüzde 6 bin 628’lik büyüme oranı ile ilk sırada yer aldı. Bu şirketi sırasıyla yüzde 5 bin 631’lik büyüme oranı ile TOBIO Novelfarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., yüzde bin 744 büyüme oranı ile ADA İnşaat Mermer Maden Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ., bin 368 büyüme oranı ile ER-ES Torba Tekstil Hayvancılık ve Gıda Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ., bin 97 büyüme oranı ile Gold Harvest Kuruyemiş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş takip etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin yarın yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, vefat eden vatandaşlara rahmet ve geride kalanlara başsağlığı diledi.

“Türkiye’deki milli gelir artışının 8 kat üzerinde bir performans gösterdiler”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 listesine dair şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye 100 listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin son 2 yıl, yani 2019-2021 arası ciro artış hızı, dikkate alındı. İşte bu şirketler, bu alanda müthiş bir başarı kaydetti. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, bu dönemdeki ortalama ciro büyümesi, yüzde 569 büyüdü. Bu çok çarpıcı bir rakam. Çünkü Türkiye’deki milli gelir artışının 8 kat üzerinde bir performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise, ortalama yüzde 267 artırdılar. Ayrıca her biri ortalama 103 kişiye istihdam sağladı. 2019-2021 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 49 arttı. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 71’i ihracat yapıyor. Tam 76 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Böylesine büyük başarılar gösteren ve Türkiye 100’e girmeye hak kazanan şirketlerimizle iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum. Bu başarı elbette kendiliğinden gelmiyor. Buradaki şirketler, hem genç, hem yenilikçi, hem de sürdürülebilir şirketler. Türkiye 100 şirketlerinin yaş ortalaması yaklaşık 13 yıl. Türkiye 100 şirketleri herkesin bildiği işleri, çok farklı bir anlayışla yapmaktadır. Dijital teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Çalışanların eğitimine ayırdığı kaynağı masraf olarak görmüyor, buna büyük önem veriyorlar. Yüksek bir çevre bilinciyle ve sürdürülebilirlik anlayışıyla çalışmaktadırlar. Türkiye 100 listesinin bölgesel dağılımı da oldukça dikkat çekici. Listede 27 farklı şehrimizden şirketler var. Anadolu’nun yükselişi, burada da açık bir şekilde görülüyor. Sektörler açısından da yine ilginç bir dağılım var. Listede bilişimden, makineye; toptan ticaretten, metal ürünlere; elektronikten, mühendisliğe kadar, 35 farklı sektörden şirketler bulunuyor. Bu çeşitlilik aslında, ülkemizde her sektörde fırsatlar olduğunun; doğru iş modeliyle her sektörde başarının yakalanabileceğinin, en güzel ispatı.”

“Türkiye 100 yarışmasıyla, girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz”

TOBB olarak “Türkiye 100” programını 3 nedenle önemsediklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Birincisi şu; Biliyorsunuz bizim kültürümüzde güzel bir söz var: ‘marifet iltifata tabidir’, işte iltifatı en çok hak edenler, bu ülkenin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayanlar, girişimcilerimizdir. Büyük başarılar elde edenleri, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini takdir etmek, onlara teşekkür etmek istiyoruz. İkinci olarak; iyi yönetilen, geleceği parlak olan bu şirketlerin, önünün daha fazla açılmasını, daha fazla büyümelerini istiyoruz. İşte bunun için, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini herkese tanıtıyoruz. Yatırımcıya ve müşteriye daha kolay ulaşmalarını sağlıyoruz. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da aktif olmalarını, ihracat yapmalarını istiyoruz. Bunun için destek oluyoruz. Bu işe önem vermemizin üçüncü nedeni ise; Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı girişimcilik. Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var. Biliyorsunuz girişimcilik aslında heves işi. İşte Türkiye 100 yarışmasıyla, girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz. Bütün gençlerimizin, kadınlarımızın, bu başarı hikayelerini duymalarını istiyoruz. Duysunlar ki, onlar da girişimci olmaya daha fazla heves etsinler istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının bu zamana kadar pek çok zorlu süreçten geçtiğini söyledi. Kamu- özel sektör el ele vererek, tüm bu sıkıntılı dönemleri aştıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, Bu yüzden asla karamsarlığa kapılmamalıyız, zor şartlar karşısında yılmamalıyız. Çünkü girişimci karamsar olmaz, hep umut ve heyecan dolu olur. Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, dün yapabildiysek, bugün de yapabiliriz. Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini, hep birlikte çalışarak sağlayacağız. Ülkemizin gururu olan şirketlerimizin kurucularını, yöneticilerini ve çalışanlarını bir kez daha yürekten kutluyorum” dedi.

Ticaret Bakan Ömer Bolat ise konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yarın yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “11 ilimizde hayatını kaybeden 53.537 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.

Bakan Bolat, Türkiye'nin 2023 yılındaki toplam mal ihracatının 255,8 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdığını söyledi. Hizmet ihracatında ise 2023 yılını 100 milyar dolar seviyesinde tamamlamayı beklediğini belirtti. Bakan Bolat, 2024 yılında ise mal ihracatını 267 milyar dolara, hizmetler ihracatını ise 110 milyar dolara çıkartacağını sözlerine ekledi.

“Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımıza, şirketlerin yurt dışına açılması ve markalaşması için destekler sunuyoruz”

Bakan Bolat, KOBİ'lere ve katma değeri yüksek ürün üreten firmalara destek sağlama konusunda kararlı olduğunu dile getirdi. Girişimcilik ruhunun, zorlukların üstesinden gelme ve yenilikçi düşünceleri hayata geçirme cesareti olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, “Girişimcilere sağlanan her desteğin, ülkemize katma değer olarak geri döneceğine inanıyoruz. AK Parti Hükümetleri, geçtiğimiz 21 yıllık dönemde girişimcilerimizi teşvik edecek, onların azmini, heyecanını, inancını ve cesaretini güçlendirecek bir sistem kurmak için pek çok önemli düzenlemeyi hayata geçirmiş, yenilerini de geçirmeye devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımıza, şirketlerin yurt dışına açılması ve markalaşması için destekler sunuyoruz. Bize göre girişimcilerimizin odaklanması gereken en önemli noktalardan birisi de ihracat odaklı düşünebilmektir” şeklinde konuştu.

Küresel rekabet ortamında bir girişimin başarısının kalıcı olabilmesinin, onun uluslararası piyasalarda varlığını kanıtlamasına bağlı olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Bolat, KOBİ'lere ve tüm şirketlere, ihracat kapasitelerini artıracak geniş çaplı destekler sunduğunu söyledi

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu, Bakan Bolat’a plaket hediye etti. Daha sonra Ödül Töreni ile devam eden program, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketine Bakan Bolat ve Hisarcıkloğlu’nun plaket takdim etmesi ile son buldu.

Konya’dan listede bir şirket yer aldı. Konya'da faaliyetlerini sürdüren Sille Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. %594’lük büyüme ile listede 25. sırada yer aldı.

Liste şu şekilde: