Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu! Kocaeli'den de firmalar var

TOBB, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ)’nün katkılarıyla düzenlenen ‘Türkiye 100 Ödül Töreni’nde, Türkiye’nin 2019-2021 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi belli oldu. Bu yıl 8'incisi düzenlenen program, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda açıklandı. Türkiye’nin 27 farklı ilinden çeşitli şirketlerin bulunduğu listede, Ankara’dan 19 şirket yer aldı.
Başvuran şirketlerin, 2019-2021 yılları arasında ciro artış hızlarının dikkate alınarak hesaplandığı Türkiye 100 listesinde, şirketlerin ortalama büyümesi yüzde 569 olarak gerçekleşti. Türkiye’deki milli gelir artışının 8 kat üzerinde bir performans gösteren şirketler, verimliliklerini yüzde 267 arttırdı. 2019- 2021 yılları arasında istihdamı yüzde 49 artıran Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 71’i 76 farklı ülkeye ihracat yaptı. 27 farklı şehirde faaliyet gösteren Türkiye 100 şirketlerinin yaş ortalaması ise 13 yıl olarak kaydedildi.
Türkiye 100 listesine göre, AFM Gıda Kimya İthalat İhracat Ticaret LTD. ŞTİ. Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi olarak yüzde 6 bin 628’lik büyüme oranı ile ilk sırada yer aldı. Bu şirketi sırasıyla yüzde 5 bin 631’lik büyüme oranı ile TOBIO Novelfarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., yüzde bin 744 büyüme oranı ile ADA İnşaat Mermer Maden Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ., bin 368 büyüme oranı ile ER-ES Torba Tekstil Hayvancılık ve Gıda Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ., bin 97 büyüme oranı ile Gold Harvest Kuruyemiş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş takip etti.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin yarın yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, vefat eden vatandaşlara rahmet ve geride kalanlara başsağlığı diledi.
“Türkiye’deki milli gelir artışının 8 kat üzerinde bir performans gösterdiler”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 listesine dair şu bilgileri paylaştı:
“Türkiye 100 listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin son 2 yıl, yani 2019-2021 arası ciro artış hızı, dikkate alındı. İşte bu şirketler, bu alanda müthiş bir başarı kaydetti. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, bu dönemdeki ortalama ciro büyümesi, yüzde 569 büyüdü. Bu çok çarpıcı bir rakam. Çünkü Türkiye’deki milli gelir artışının 8 kat üzerinde bir performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise, ortalama yüzde 267 artırdılar. Ayrıca her biri ortalama 103 kişiye istihdam sağladı. 2019-2021 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 49 arttı. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 71’i ihracat yapıyor. Tam 76 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Böylesine büyük başarılar gösteren ve Türkiye 100’e girmeye hak kazanan şirketlerimizle iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum. Bu başarı elbette kendiliğinden gelmiyor. Buradaki şirketler, hem genç, hem yenilikçi, hem de sürdürülebilir şirketler. Türkiye 100 şirketlerinin yaş ortalaması yaklaşık 13 yıl. Türkiye 100 şirketleri herkesin bildiği işleri, çok farklı bir anlayışla yapmaktadır. Dijital teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Çalışanların eğitimine ayırdığı kaynağı masraf olarak görmüyor, buna büyük önem veriyorlar. Yüksek bir çevre bilinciyle ve sürdürülebilirlik anlayışıyla çalışmaktadırlar. Türkiye 100 listesinin bölgesel dağılımı da oldukça dikkat çekici. Listede 27 farklı şehrimizden şirketler var. Anadolu’nun yükselişi, burada da açık bir şekilde görülüyor. Sektörler açısından da yine ilginç bir dağılım var. Listede bilişimden, makineye; toptan ticaretten, metal ürünlere; elektronikten, mühendisliğe kadar, 35 farklı sektörden şirketler bulunuyor. Bu çeşitlilik aslında, ülkemizde her sektörde fırsatlar olduğunun; doğru iş modeliyle her sektörde başarının yakalanabileceğinin, en güzel ispatı.”
“Türkiye 100 yarışmasıyla, girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz”
TOBB olarak “Türkiye 100” programını 3 nedenle önemsediklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Birincisi şu; Biliyorsunuz bizim kültürümüzde güzel bir söz var: ‘marifet iltifata tabidir’, işte iltifatı en çok hak edenler, bu ülkenin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayanlar, girişimcilerimizdir. Büyük başarılar elde edenleri, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini takdir etmek, onlara teşekkür etmek istiyoruz. İkinci olarak; iyi yönetilen, geleceği parlak olan bu şirketlerin, önünün daha fazla açılmasını, daha fazla büyümelerini istiyoruz. İşte bunun için, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini herkese tanıtıyoruz. Yatırımcıya ve müşteriye daha kolay ulaşmalarını sağlıyoruz. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da aktif olmalarını, ihracat yapmalarını istiyoruz. Bunun için destek oluyoruz. Bu işe önem vermemizin üçüncü nedeni ise; Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı girişimcilik. Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var. Biliyorsunuz girişimcilik aslında heves işi. İşte Türkiye 100 yarışmasıyla, girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz. Bütün gençlerimizin, kadınlarımızın, bu başarı hikayelerini duymalarını istiyoruz. Duysunlar ki, onlar da girişimci olmaya daha fazla heves etsinler istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının bu zamana kadar pek çok zorlu süreçten geçtiğini söyledi. Kamu- özel sektör el ele vererek, tüm bu sıkıntılı dönemleri aştıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, Bu yüzden asla karamsarlığa kapılmamalıyız, zor şartlar karşısında yılmamalıyız. Çünkü girişimci karamsar olmaz, hep umut ve heyecan dolu olur. Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, dün yapabildiysek, bugün de yapabiliriz. Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini, hep birlikte çalışarak sağlayacağız. Ülkemizin gururu olan şirketlerimizin kurucularını, yöneticilerini ve çalışanlarını bir kez daha yürekten kutluyorum” dedi.
Ticaret Bakan Ömer Bolat ise konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yarın yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “11 ilimizde hayatını kaybeden 53.537 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.
Bakan Bolat, Türkiye'nin 2023 yılındaki toplam mal ihracatının 255,8 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdığını söyledi. Hizmet ihracatında ise 2023 yılını 100 milyar dolar seviyesinde tamamlamayı beklediğini belirtti. Bakan Bolat, 2024 yılında ise mal ihracatını 267 milyar dolara, hizmetler ihracatını ise 110 milyar dolara çıkartacağını sözlerine ekledi.
“Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımıza, şirketlerin yurt dışına açılması ve markalaşması için destekler sunuyoruz”
Bakan Bolat, KOBİ'lere ve katma değeri yüksek ürün üreten firmalara destek sağlama konusunda kararlı olduğunu dile getirdi. Girişimcilik ruhunun, zorlukların üstesinden gelme ve yenilikçi düşünceleri hayata geçirme cesareti olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, “Girişimcilere sağlanan her desteğin, ülkemize katma değer olarak geri döneceğine inanıyoruz. AK Parti Hükümetleri, geçtiğimiz 21 yıllık dönemde girişimcilerimizi teşvik edecek, onların azmini, heyecanını, inancını ve cesaretini güçlendirecek bir sistem kurmak için pek çok önemli düzenlemeyi hayata geçirmiş, yenilerini de geçirmeye devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımıza, şirketlerin yurt dışına açılması ve markalaşması için destekler sunuyoruz. Bize göre girişimcilerimizin odaklanması gereken en önemli noktalardan birisi de ihracat odaklı düşünebilmektir” şeklinde konuştu.
Küresel rekabet ortamında bir girişimin başarısının kalıcı olabilmesinin, onun uluslararası piyasalarda varlığını kanıtlamasına bağlı olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Bolat, KOBİ'lere ve tüm şirketlere, ihracat kapasitelerini artıracak geniş çaplı destekler sunduğunu söyledi
Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu, Bakan Bolat’a plaket hediye etti. Daha sonra Ödül Töreni ile devam eden program, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketine Bakan Bolat ve Hisarcıkloğlu’nun plaket takdim etmesi ile son buldu.
Konya’dan listede bir şirket yer aldı. Konya'da faaliyetlerini sürdüren Sille Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. %594’lük büyüme ile listede 25. sırada yer aldı.
Liste şu şekilde:
Sıra
Şirket Adı
2019-2021 Büyüme Oranı
Şehir
1
AFM GIDA KİMYA İTHALAT İHRACAT TİCARET LTD.ŞTİ.
6628%
ADANA
2
TOBIO NOVELFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
5631%
İSTANBUL
3
ADA İNŞAAT MERMER MADEN NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
1744%
AYDIN
4
ER-ES TORBA TEKSTİL HAYVANCILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
1368%
GAZİANTEP
5
GOLD HARVEST KURUYEMİŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1097%
ESKİŞEHİR
6
ÇATALBAŞ ELEKTRİK ENERJİ MAKİNA MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
1063%
ADANA
7
MBS DIŞ TİCARET VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.
1046%
KIRKLARELİ
8
BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş.
1016%
ANKARA
9
PROMİT MÜHENDİSLİK MEKANİK TESİSAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
954%
ANKARA
10
AKADEMİ ETİKET VE MATBAACILIK PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.
915%
İSTANBUL
11
ENG MİNERAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
857%
SAKARYA
12
LİVA GLOBAL İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
792%
İZMİR
13
ELEKSE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
786%
İSTANBUL
14
IDS ENERJİ MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK PROJE YATIRIM TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
777%
ADANA
15
QZENS MOBİLYA DEKORASYON İNŞAAT PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
773%
ANKARA
16
AVE BİLİŞİM YAZILIM DANIŞMANLIK TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
702%
ANKARA
17
PİMECCO MÜHENDİSLİK PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
699%
BURSA
18
FS DIŞ TİCARET A.Ş.
694%
İSTANBUL
19
HASSAN ELEKTRİK A.Ş.
669%
İSTANBUL
20
OBİLET BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
667%
İSTANBUL
21
AKSOYLAR MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
629%
İSTANBUL
22
CEYBER EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET A.Ş.
623%
İZMİR
23
INAVITAS ENERJİ A.Ş.
617%
ANKARA
24
PROFEN İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
612%
İSTANBUL
25
SİLLE METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
594%
KONYA
26
EKİP TEKNİK İNŞAAT A.Ş.
573%
ANKARA
27
CROMIC PLASTİK VE KALIP İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
570%
ESKİŞEHİR
28
BARANKALE İNŞAAT METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
561%
DİYARBAKIR
29
AVŞAR ATIK YÖNETİMİ GERİ KAZANIM PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
551%
İZMİR
30
GÖKTEKİN ENERJİ A.Ş.
538%
ADANA
31
UNIARCH KLİNİK MÜHENDİSLİK VE KLİNİK ALANI TASARIM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
525%
İSTANBUL
32
OĞUZ MOBİLYA PAZARLAMA İMALAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
489%
ESKİŞEHİR
33
ENOX TEKNOLOJİ A.Ş.
487%
İSTANBUL
34
HASVET MEDİKAL YAZILIM SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
487%
ANTALYA
35
TEZKİM TARIMSAL KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
487%
ADANA
36
SAHABT YAZILIM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM A.Ş.
468%
İSTANBUL
37
PROMODA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
461%
DENİZLİ
38
KİPAŞ HAVACILIK KARGO TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş.
460%
KAHRAMANMARAŞ
39
OLMETSAN METAL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
451%
KOCAELİ
40
SH TEKNİK ÇÖZÜM MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
415%
SAKARYA
41
TAREN MÜHENDİSLİK MAKİNE ELEKTRİK OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
411%
ADANA
42
ÇEKİNO SAVUNMA ELEKTRONİK VE BİLİŞİM A.Ş.
411%
ANKARA
43
GENMACS OTOMASYON MAKİNA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
401%
ESKİŞEHİR
44
SMARTPULSE TEKNOLOJİ A.Ş.
380%
İSTANBUL
45
BARİNE TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
378%
DENİZLİ
46
ELİTAŞ GRUP PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
375%
ADANA
47
BESEN PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
369%
ADANA
48
DÜRÜMLE GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
369%
ANKARA
49
ROBO OTOMASYON MÜHENDİSLİK ELEKTRİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
355%
KOCAELİ
50
TİGA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
351%
ANKARA
51
BAYMİNERAL MADEN VE KİMYA SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
348%
İSTANBUL
52
OGT PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
346%
SAMSUN
53
GRAFENZ ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
345%
İZMİR
54
NAR EMAYE DÖKÜM METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
339%
KAYSERİ
55
TEKNİK MASURA AMBALAJ KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
331%
MERSİN
56
RİZE TROPİKAL ÜRÜNLER CANLI HAYVAN TARIM GIDA ELEKTRONİK EŞYALAR BİLGİSAYAR HİZMETLERİ İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
329%
RİZE
57
SİNERJİ SİLAH VE MÜHİMMAT A.Ş.
325%
KIRIKKALE
58
KILIÇKESMEZ GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
320%
GAZİANTEP
59
PAYTR ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞU A.Ş.
312%
İZMİR
60
OLİGA MAKİNA ELEKTRONİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
312%
ANKARA
61
ASTEC ENDÜSTRİ TESİSLERİ A.Ş.
305%
İSTANBUL
62
NATUROİL GIDA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
300%
ÇORUM
63
ACA TEKNİK İNŞAAT MİMARLIK TİCARET A.Ş.
297%
BALIKESİR
64
GOP İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
293%
ANKARA
65
GÜNEYDOĞU ANTEPFISTIKÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
289%
GAZİANTEP
66
KAYKAÇ MAKİNA KİMYA İNŞAAT TARIMSAL SULAMA SİSTEMLERİ AMBALAJ MALZEMELERİ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
289%
ADANA
67
USB CERTIFICATION DENETİM GÖZETİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
286%
İZMİR
68
HANBEY TARIM VE HAYVANCILIK İŞLETMELERİ A.Ş.
284%
KAHRAMANMARAŞ
69
OPTİMAL PROJE YÖNETİMİ VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
278%
İSTANBUL
70
TDU SAVUNMA SİSTEMLERİ TEKNİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
277%
İZMİR
71
USEL MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTDŞTİ.
276%
İSTANBUL
72
ERAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK AYDINLATMA OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA LTD.ŞTİ.
270%
ANKARA
73
FORMAL ALÜMİNYUM SANAYİ TİCARET A.Ş.
269%
KAYSERİ
74
LİKİT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
268%
İSTANBUL
75
KUNT
267%
ÇANAKKALE
76
KUZEY BORU A.Ş.
265%
AKSARAY
77
IHI DALGAKIRAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
264%
KOCAELİ
78
ANKUTSAN ANTALYA KUTU SANAYİ OLUKLU MUKAVVA KAĞIT TİCARET A.Ş.
261%
ANTALYA
79
KÖKLÜCE MAKİNA VE YEDEK PARÇA İNŞAAT A.Ş.
261%
ESKİŞEHİR
80
MAHİR ARIN KERESTECİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
261%
İSTANBUL
81
ADONİS ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
255%
İSTANBUL
82
ADDPARK İLERİ MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
252%
ANKARA
83
DEN-KO MOBİLYA İMALAT YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
249%
ZONGULDAK
84
BYS GRUP BİLİŞİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
248%
ANKARA
85
15 TEMMUZ DENİZCİLİK VE TİCARET A.Ş.
248%
İSTANBUL
86
İE COOLİNG ISITMA SOĞUTMA İKLİMLENDİRME HAVALANDIRMA İNŞAAT İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
247%
SİVAS
87
KOBE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
247%
DENİZLİ
88
GİNTEK İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.
245%
ANKARA
89
BYMED MEDİKAL UZAY VE HAVACILIK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
243%
İZMİR
90
UZMAN TEKNİK ENDÜSTRİYEL KLİMA ÜRETİM A.Ş.
243%
KIRKLARELİ
91
DEICO MÜHENDİSLİK TASARIM İMALAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
241%
ANKARA
92
SUN-KA SUNGURLU KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
240%
ÇORUM
93
GANİOĞULLARI MAKİNE KİMYA BİLİŞİM TEMİZLİK HİZMETLERİ TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
240%
ANKARA
94
OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
238%
ANKARA
95
GENETİKA TOHUM TARIM İTHALAT İHRACAT TİCARET LTD. ŞTİ.
233%
ANTALYA
96
DİNAMİK MOTOR REDÜKTÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
229%
İSTANBUL
97
BULUNG LOJİSTİK A.Ş.
227%
İSTANBUL
98
ORİGİN LOJİSTİK TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.
224%
İSTANBUL
99
PROYAPI MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK A.Ş.
224%
ANKARA
100
LİMA LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
223%
BURSA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.