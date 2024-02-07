07 Şub 2024 - 10:17- Gündem G:

Kocaeli Başiskele’de fabrikası olan SH TEKNİK’ten büyük başarı

Basınçlı kaplar ve yapısal çelik imalat alanında faaliyet gösteren, Merkezi Sakarya da olan Kocaeli'de de fabrikası bulunan SH TEKNİK şirketi Türkiye’de en hızlı büyüyen 100 firma arasına girerek büyük bir başarıya imza attı.

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Kocaeli Başiskele’de fabrikası olan SH TEKNİK’ten büyük başarı mask

İş adamı Selim Çakmak'ın sahibi olduğu şirket müşterilerine kaliteli mühendislik hizmeti ve imalat hizmetlerini, “5 yıldızlı  hizmet” sloganı ile sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Ayrica SH TEKNİK, ASME USTAMP gibi sertifikalarıyla kalitesini üst segmente taşımayı başarmıştır.

ÖDÜL TİCARET BAKANI BOLAT VE TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU’NDAN
Kocaeli' de yaptığı yatırımları ödülle taçlandıran SH Teknik’e ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve  TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu taktim etti. TOBB, TOBB ETÜ ve TEPAV iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye 100 Ödül Töreninde Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında 40. sırada yer alarak ödüle layık görülen SH Teknik’i SATSO Başkanı Akgün Altuğ da yayınladığı mesaj ile tebrik etti.
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07 Şub 2024 - 10:17 - Gündem

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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