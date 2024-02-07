Kocaeli Başiskele’de fabrikası olan SH TEKNİK’ten büyük başarı

İş adamı Selim Çakmak'ın sahibi olduğu şirket müşterilerine kaliteli mühendislik hizmeti ve imalat hizmetlerini, “5 yıldızlı hizmet” sloganı ile sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Ayrica SH TEKNİK, ASME USTAMP gibi sertifikalarıyla kalitesini üst segmente taşımayı başarmıştır.

ÖDÜL TİCARET BAKANI BOLAT VE TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU’NDAN

Kocaeli' de yaptığı yatırımları ödülle taçlandıran SH Teknik’e ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu taktim etti. TOBB, TOBB ETÜ ve TEPAV iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye 100 Ödül Töreninde Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında 40. sırada yer alarak ödüle layık görülen SH Teknik’i SATSO Başkanı Akgün Altuğ da yayınladığı mesaj ile tebrik etti.