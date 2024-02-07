Türkiye'de ilk 100'de bir Sakarya markası...Kocaeli'de fabrikası olan SH Teknikten büyük başarı

Basınçlı kaplar ve yapısal çelik imalat alanında faaliyet gösteren SH Teknik şirketi Türkiye’de en hızlı büyüyen 100 firma arasına girerek büyük bir başarıya imza attı. İş adamı Selim Çakmak’ın işletmecisi olduğu şirket müşterilerine kaliteli mühendislik hizmeti, imalat ve montaj hizmetlerini, “5 yıldızlı hizmet” sloganı ile sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

ÖDÜL HİSARCIKLIOĞLU’NDAN

Sakarya’da yaptığı yatırımları ödülle taçlandıran SH Teknik’e ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu taktim etti. TOBB, TOBB ETÜ ve TEPAV iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye 100 Ödül Töreninde Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında 40. sırada yer alarak ödüle layık görülen SH Teknik’i SATSO Başkanı Akgün Altuğ da yayınladığı mesaj ile tebrik etti.

EMİN ADIMLARLA

Ödül töreninde konuşan Selim Çakmak, “Tüm faaliyetlerimizde yurt içi ve yurt dışında müşteri memnuniyetini en önemlisi kılma, ürün ve hizmetle farklılık yaratan, gelişme ve yeniliklere açık bir ekibiyle, sektörün lider kuruluşu ve markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şirketimiz önümüzdeki yıllarda da adından sıkça söz ettirmeye devam edecek” dedi.