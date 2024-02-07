Kocaeli Valisi Yavuz, SEDAŞ yetkilileriyle bir araya geldi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, SEDAŞ yönetimini makamında ağırlayan Vali Yavuz, kentte yaşanan elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi için 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanan projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İl genelinde yapılan ön değerlendirmeler doğrultusunda 12 ilçede trafo, şebeke düzenleme ve yenileme, alternatif besleme, yeraltı işleri, aydınlatma, ek tesis ve hat yenileme gibi yapılması planlanan 87 proje hakkında bilgi veren SEDAŞ yetkilileri, belli plan ve program çerçevesinde çalışmaların tamamlanacağını, bu sayede şikayet ve sıkıntıların en aza indirileceğini anlattı.
Yavuz, yapılacak toplam 87 projenin bir an önce tamamlanmasını, hizmete alınmasını ve yaşanan sıkıntıların sonlandırılmasını istedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.