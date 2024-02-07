- Asayiş

605 araç trafikten men edildi

Kocaeli'de jandarma ekiplerince 1-31 Ocak tarihleri arasında yürütülen trafik çalışmalarında, 112 bin 463 araç kontrol edildi, 605 araç trafikten men edildi.

İhlas Haber Ajansı
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605 araç trafikten men edildi
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kazaların önlenmesi, ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla 1-31 Ocak tarihleri arasında 996 sürücü, 351 yaya ve bin 616 öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 963 kişiye trafik güvenliği konularında eğitim verdi. İcra edilen trafik denetimleri kapsamında; 112 bin 463 araç kontrol edildi, kurallara uymayan 5 bin 571 sürücü ve şoföre karar tutanağı düzenlendi, 605 araç trafikten men edildi, 36 sürücünün belgesine el konuldu.
Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından ocak ayı içerisinde 1 ölümlü, 35 yaralanmalı, 92 maddi hasarlı olmak üzere toplam 128 trafik kazasına müdahale edildi.
# eğitim, karar

07 Şub 2024 - 10:40 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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