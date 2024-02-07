

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kazaların önlenmesi, ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla 1-31 Ocak tarihleri arasında 996 sürücü, 351 yaya ve bin 616 öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 963 kişiye trafik güvenliği konularında eğitim verdi. İcra edilen trafik denetimleri kapsamında; 112 bin 463 araç kontrol edildi, kurallara uymayan 5 bin 571 sürücü ve şoföre karar tutanağı düzenlendi, 605 araç trafikten men edildi, 36 sürücünün belgesine el konuldu.

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından ocak ayı içerisinde 1 ölümlü, 35 yaralanmalı, 92 maddi hasarlı olmak üzere toplam 128 trafik kazasına müdahale edildi.