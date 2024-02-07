Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kazaların önlenmesi, ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla 1-31 Ocak tarihleri arasında 996 sürücü, 351 yaya ve bin 616 öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 963 kişiye trafik güvenliği konularında eğitim verdi. İcra edilen trafik denetimleri kapsamında; 112 bin 463 araç kontrol edildi, kurallara uymayan 5 bin 571 sürücü ve şoföre karar tutanağı düzenlendi, 605 araç trafikten men edildi, 36 sürücünün belgesine el konuldu.
Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından ocak ayı içerisinde 1 ölümlü, 35 yaralanmalı, 92 maddi hasarlı olmak üzere toplam 128 trafik kazasına müdahale edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.