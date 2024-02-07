Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli ikramiyesi artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

NTV'de gündemi değerlendiren Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımları atmaya hazırız" dedi.

Işıkhan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'BU ADIMI ATMAYA HAZIRIZ'

* Enflasyona karşı tüm vatandaşlarımızı ezdirmemek ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu.

* Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le bir araya gelip görüşeceğiz. Gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup gerekli adımları atarız.

* Bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara başlayabiliriz kısa sürede.

* Dün SSK'lı 10 milyon 798 bin 98 emeklimize, bugün ise Bağ-Kurlu 2 milyon 861 bin 770 emeklimize fark tutarlarını yatıracağız.13 milyon 660 bin emekliye 15,8 milyar TL fark ödenecek.

* EYT'den 2 milyon kişi faydalandı. 950 bin EYT'li tekrar çalışma hayatına döndü.

* EYT'de süreç devam ediyor. 2024 yılının sonunda emekli sayısının 16 milyon 400 olacağını tahmin ediyoruz.