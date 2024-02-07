Kocaeli milletvekili diğer terörist için de destek paylaşımında bulunmuş

Ne Dersin Ömer - Ömer Diyarbakır anneleride kaç senedir ağlamaktan hasta oldular kitap yazacak halleri derdini anlatacak kelimeleri kalmadı çadırlarının yanında bulundukları binadan bir adam insan denilen varlık siz burada ne yapıyorsun ne istiyorsunuz demedi hatta gestoponun askerleri gibi canları Sıkılınca saldırdı sen bu konuda ne yazıp saz çaldın onuda tvitle