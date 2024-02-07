07 Şub 2024 - 11:03- Asayiş G:

Kocaeli milletvekili diğer terörist için de destek paylaşımında bulunmuş

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda dünkü saldırıda etkisiz hale getirilen teröristler Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'ya destekte bulunduğu paylaşımlar ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli milletvekili diğer terörist için de destek paylaşımında bulunmuş
Kocaeli milletvekili diğer terörist için de destek paylaşımında bulunmuş
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayda ilk belirlemelere göre biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Teröristlerin Emrah Yayla ve Pınar Birkoç olduğu öğrenilmişti. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun etkisiz hale getirilen terörist Emrah Yayla hakkında daha önce destek paylaşımı yaparak, cezaevinde sözde mağdur olduğunu söylediği ortaya çıktı. Olayda etkisiz hale getirilen diğer terörist Pınar Birkoç’un cezaevinde Covid olduğunu belirten Gergerlioğlu'nun ‘genç öğrenci’ diyerek teröristi savunduğu görüntüler de ortaya çıktı. 

Kocaeli milletvekili diğer terörist için de destek paylaşımında bulunmuşKocaeli milletvekili diğer terörist için de destek paylaşımında bulunmuş
# emrah yayla, pınar birkoç, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kadın

07 Şub 2024 - 11:03 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

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Ne Dersin Ömer - Ömer Diyarbakır anneleride kaç senedir ağlamaktan hasta oldular kitap yazacak halleri derdini anlatacak kelimeleri kalmadı çadırlarının yanında bulundukları binadan bir adam insan denilen varlık siz burada ne yapıyorsun ne istiyorsunuz demedi hatta gestoponun askerleri gibi canları Sıkılınca saldırdı sen bu konuda ne yazıp saz çaldın onuda tvitle

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 11:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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