İzmit Belediyesi, İzmitlilerin yeni yıl dileklerini gerçekleştirmeye devam ediyor

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, belediye önüne kurduğu ‘ Yeni Yıldan Bir Dileğim Var’ adlı stant ile İzmitli vatandaşların yeni yıldan beklentilerini dilek kutusunda toplamıştı. İzmit Belediyesi, dilek kutusuna mesajlarını bırakan vatandaşların dileklerini bir bir gerçekleştirerek memnuniyet topluyor.
SÜRPRİZ ZİYARETLER
Bir hafta boyunca belediye önünde duran ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği dilek kutuları açılarak kendisine ulaşılabilen ve gerçekleştirilmesi mümkün olan dilekler tespit ediliyor. Ardından ekipler, vatandaşların adresine ulaşarak hediyelerini takdim ediyor. Şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşayan İzmitliler ise memnuniyetini ifade ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.