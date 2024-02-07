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İzmit Belediyesi, İzmitlilerin yeni yıl dileklerini gerçekleştirmeye devam ediyor

Yılbaşı etkinlikleri kapsamında belediye önüne kurduğu ‘Yeni Yıldan Bir Dileğim Var’ standında vatandaşların dileklerini toplayan İzmit Belediyesi, dilekleri yerine getirerek vatandaşların yüzünde tebessüm bırakıyor

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İzmit Belediyesi, İzmitlilerin yeni yıl dileklerini gerçekleştirmeye devam ediyor mask
İzmit Belediyesi, İzmitlilerin yeni yıl dileklerini gerçekleştirmeye devam ediyor
İzmit Belediyesi, İzmitlilerin yeni yıl dileklerini gerçekleştirmeye devam ediyor
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İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, belediye önüne kurduğu ‘ Yeni Yıldan Bir Dileğim Var’ adlı stant ile İzmitli vatandaşların yeni yıldan beklentilerini dilek kutusunda toplamıştı. İzmit Belediyesi, dilek kutusuna mesajlarını bırakan vatandaşların dileklerini bir bir gerçekleştirerek memnuniyet topluyor.

SÜRPRİZ ZİYARETLER

Bir hafta boyunca belediye önünde duran ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği dilek kutuları açılarak kendisine ulaşılabilen ve gerçekleştirilmesi mümkün olan dilekler tespit ediliyor. Ardından ekipler, vatandaşların adresine ulaşarak hediyelerini takdim ediyor. Şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşayan İzmitliler ise memnuniyetini ifade ediyor.
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07 Şub 2024 - 11:23 - Gündem

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