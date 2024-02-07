PKK’nın üst düzey ismi öldürüldü

Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinden biri Suriye’nin kuzeyinde içinde bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK’nın 14 yıldan beri dağ kadrosunda yer alan Irak’ın kuzeyindeki Haftanin, Metina, Zap ve Gara bölgesi ile Kandil Dağındaki birçok barınma alanlarında silahlı faaliyet yürüttükten sonra Suriye’nin kuzeyine gönderilen terörist Muhlis Ete, Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinin karşısındaki Tel Abyad’ı Haseki vilayetine bağlayan kara yolunda seyir halindeyken aracına düzenlenen saldırı sonucu öldürüldü.

SÖZDE TABUR SORUMLUSU

Terör örgütünün işgali altında bulunan Suriye’nin kuzeyindeki birçok yerleşim alanında sorumlu düzeyde terörist faaliyetlerde bulunan Muhlis Ete, son olarak terör örgütü PKK-YPG’nin Haseki YPG sözde Tabur sorumlusu olarak yöneticilik yapıyordu.

Teröristin, Suriye’nin Resulayn ve Tel Abyad bölgelerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Barış Pınarı harekâtında da Mehmetçiğe karşı silahlı ve bombalı saldırıların başındaki isimlerden biri olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığının 2 milyon lira para ödüllü Yeşil renkli kategorisinde yer alan terörist hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca da, “Silahlı terör örgütü üyesi olmak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak” suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

Kaynak: SÖZCÜ