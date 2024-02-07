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O projedeki 12 daire satılacak

İzmit Belediyesi, belediyenin gelir elde etmesi adına yaptırdığı konut projesinde yer alan 12 dairenin satış ihalesini yapacak.

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O projedeki 12 daire satılacak
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İzmit Belediyesine ait idari Erenler Mahallesi, tapuda Kadıköy Mahallesi 5156 Ada 2 parsel üzerinde yapımı devam eden, 4 zemin kat dubleks, 3 çatı dubleks ve 5 ara kat daire olmak üzere toplam 12 natamam meskenin satış ihalesi yapılacak. İhale 12 Ekim Perşembe günü saat 11.30’da Belediye Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacak. 5 milyon 400 bin TL İle 6 milyon 700 bin TL arasında değişen muhammen bedeller üzerinden 22 Şubat tarihinde yapılacak ihale açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleye Katılmak İsteyenlerin İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak İstimlak Birimine müracaat ederek, en geç 21 Şubat tarihinde saat 16.00’a kadar ihale zarflarını teslim etmeleri gerekiyor.

O projedeki 12 daire satılacak
# hizmet, İzmit belediyesi

07 Şub 2024 - 12:07 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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