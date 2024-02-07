GÜLE GÜLE AYDIN PEHLİVAN MEKANIN CENNET OLSUN

Türkiye’nin ünlü yağlı başpehlivanlarından devlet sporcusu ve altın kemer sahibi efsane yağlı güreşçi Aydın Demir (81), hayatını kaybetti. Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşayan, Karamürselli Türkiye’nin ünlü yağlı başpehlivanlarından devlet sporcusu ve altın kemer sahibi Aydın Demir (81), evinde hayatını kaybetti. Dünya çapında tanınan başpehlivan ve altın kemer sahibi Devlet Sporcusu Aydın Demir, Kayacık Camiinde ikindi namazında son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Nursel Demir ve yakınları taziyeleri kabul etti. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından cenaze omuzlarda taşındı. Karamürsel Kayacık Mahallesinde ikamet eden 1976-1977-1978 yıllarında tarihi Kırkpınar Yağlı güreşlerinde ebedi altın kemer sahibi ve devlet sporcusu unvanı olan Aydın Demir, kolon kanseri nedeniyle uzun süre hastanede tedavi oluyordu. Demir’in vefatı sevenlerini ve spor camiasını yasa boğdu.

İKİNDİ NAMAZINI MÜTEAKİP DEFNEDİLDİ

Aydın Demir rnceki gün ikindi namazını müteakip, Karamürsel Kayacık Camiinde ilçe müftüsü Muharrem İslamoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. İYİ Parti Karamürsel İlçe Teşkilatı tarafından helva dağıtıldı. Cenazeye İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Güreş MHK Başkanı Ziya Ünlü, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, Kırkpınar Güreş ağası Körfezli Seyfettin Selim, Siyasi il başkanları, İlçe başkanları, belediye başkan adayları, STK temsilcileri, efsane yağlı güreş pehlivanı 2 altın kemer sahibi devlet sporcusu Ahmet Taşçı, Başpehlivan Hüseyin Gümüşalan, Faruk Akkoyun, meclis üyeleri, yağlı güreş pehlivanları, muhtarlar, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

O AHMET TAŞÇI’NIN USTASI VE TAM BİR EFSANEYDİ

Türkiye’nin ünlü yağlı başpehlivanlarından devlet sporcusu ve altın kemer sahibi Aydın Demir 24 Kasım 1943 yılında Karamürsel’de doğdu. Ortaokulda iken beden eğitim öğretmeni İsmet Gencer tarafından güreşe teşvik edildi. Demir, ilk defa 1963 yılında Karamürsel’in Fevziye köyü yağlı güreşlerinde Deste Boya çıktı. Bunu diğer bölge güreşleri izledi. Aynı yıl Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Deste Orta Boy’da dördüncü oldu. 1964 yılında askere giden Aydın Demir, vatani görevini bitirir bitirmez güreşe kaldığı yerden devam etti. 1967 yılında yağlı güreşin ünlü isimlerinden İzmirli Kara Ali ile tanıştı ve üç ay birlikte çalıştılar. Aynı yıl İzmir, Antalya ve Kocaeli bölgelerinde yağlı güreşlere çıkan Aydın Demir’in yıldızı parlamaya başladı. Güçlü fiziği ve kuvvetiyle er meydanlarının aranan güreşçilerinden biri olan Demir, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Büyük Orta Boyunda Başpehlivanlığa soyundu. Aydın Demir Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde elde ettiği başarılardan sonra adından söz ettiren, bileği güçlü yağlı güreşçilerden birisi oldu.

TERS PAÇA KAZIK USTASIYDI

Aydın Demir, yağlı güreşlerde aldığı derecelerle hedefe tırmanarak 1969 yılının en namlı pehlivanları arasına girdi. Demir, paça kazık ve çifte sarma oyunlarını çok iyi uygulayan ve bu oyunlarını rakibe karşı yenici bir silah olarak kullanan Aydın Demir’in en çekindiği ortak oyun olması sebebiyle kaçındığı oyun da künde idi. Aydın Demir’in 19 Mayıs 1969 tarihinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Pehlivan Güreşlerinde İzmir’li Kara Ali’yi yenerek Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanması yankı uyandırdı.

ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK VE ALTIN KEMER

1969 yılında Kırkpınar Başpehlivan Güreşleri’nde üçüncü olan Aydın Demir 1970, 1971 ve 1972 yıllarında Çan Güreşleri birinciliğini kazandı. Ayşecik-Akbalık güreşlerinde 5 yıl, Tarihi Elmalı Güreşleri’nde 2 yıl Başpehlivanlığı kimseye kaptırmadı. Demir 1970 yılında Kırkpınar Başpehlivanlığını Kara Ali ile paylaştı. 1971 yılında Kırkpınar’da diğer pehlivanlarla birlikte kuralara itiraz eden Aydın Demir diğer pehlivanlarla beraber iki yıl Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılmama cezası aldı. Buna rağmen ağır denilebilecek antrenmanlara hiç ara vermeden devam eden Aydın Demir, 1973 yılında yeniden katıldığı Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Ordulu Davut Yılmaz’a yenilerek ikinci oldu. 1974 yılında ise Kırkpınar Başpehlivanlığını Kara Ali’ye kaptırdı. Aydın Demir’in altın kemer mücadelesi asıl 1976 yılından itibaren başladı. O yıl Kırkpınar’a çok iyi hazırlandı. Ve Kırkpınar’a başpehlivanlık güreşinde Arap Mustafa Yıldız’ı yenerek kemeri bir daha geri vermemek üzere boynuna astı. Bir yıl sonra yine Kırkpınar’da son tur İzmirli Kara Ali’yi 15 dakika da yenerek ikinci defa başpehlivanlığını ilan etti. Altın kemerin temelli sahibi olmaya biraz daha yaklaşan ünlü güreşçinin 1978 yılı hayatının dönüm noktası oldu. Üçüncü defa Kırkpınar başpehlivanı olan Aydın Demir artık altın kemerin sahibi olmuştu. Aydın Demir altın kemer dışında 40’ı altın 50 madalya ile 40 da kupaya sahipti. Güreşi bıraktıktan sonra hakemlik yaptı. 1991 yılında kurulan Yağlı Güreş Komitesinde görev aldı. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde kule hakemi olarak görev aldı.