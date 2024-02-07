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Ahmet Taşçı: Bizi Aydın ustamız yetiştirdi

Kırkpınar'da 3 kez art arda başpehlivanlığa ulaşan güreşçinin sürekli sahibi olabileceği altın kemere, daimi olarak 2 kez (1990-1991-1992-1993 ve 1995-1996-1997) ulaşan 59 yaşındaki Ahmet Taşçı, 1976, 1977 ve 1978 yıllarında başpehlivan olarak bir kez ulaşan 81 yaşında vefat eden ustası Aydın Demir’i, gözleri dolu olarak uğurladı

Hakan Yağcıoğlu
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Ahmet Taşçı: Bizi Aydın ustamız yetiştirdi mask

TAM BİR EFSANEYDİ

Taşçı törende "Karamürsel'den kemerin daimi sahibi 3 sporcu çıktı ve bu bizi çok mutlu ediyor. Biz de Aydın ağabeyden esinlenerek bu güreşe başladık. Karamürsel'in özelliği gerçekten çok, pehlivanı da çok. Pehlivanlık, Karamürsel'in genetiğinde, havasında ve suyunda var” derken, gözlerinin dolduğu dikkat çekti. Taşçı “ Altın kemerin daimi sahibi Karamürselli Aydın Demir ustamız, çocukluk yıllarında güreşe merak duydu. Uzun yıllar yağlı güreşlerde mücadele etti. Altın kemer mücadelesi 1976 yılından itibaren başladı. 1976, 1977 ve 1978 yıllarında da başpehlivan oldu. O dönemlerde çok kuvvetli pehlivanlar vardı. El enseyi vurdukları zaman topuklarından elektrik çıkardı. Başpehlivanlık zor meslek, her zorluğu göğüslemek gerekiyor" dedi.
# oldu, var, dikkat, altın, aydın demir

07 Şub 2024 - 12:17 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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