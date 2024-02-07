Ahmet Taşçı: Bizi Aydın ustamız yetiştirdi

TAM BİR EFSANEYDİ
Taşçı törende "Karamürsel'den kemerin daimi sahibi 3 sporcu çıktı ve bu bizi çok mutlu ediyor. Biz de Aydın ağabeyden esinlenerek bu güreşe başladık. Karamürsel'in özelliği gerçekten çok, pehlivanı da çok. Pehlivanlık, Karamürsel'in genetiğinde, havasında ve suyunda var” derken, gözlerinin dolduğu dikkat çekti. Taşçı “ Altın kemerin daimi sahibi Karamürselli Aydın Demir ustamız, çocukluk yıllarında güreşe merak duydu. Uzun yıllar yağlı güreşlerde mücadele etti. Altın kemer mücadelesi 1976 yılından itibaren başladı. 1976, 1977 ve 1978 yıllarında da başpehlivan oldu. O dönemlerde çok kuvvetli pehlivanlar vardı. El enseyi vurdukları zaman topuklarından elektrik çıkardı. Başpehlivanlık zor meslek, her zorluğu göğüslemek gerekiyor" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.