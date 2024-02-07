Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş saati belli oldu. Gezeravcı’nın içinde bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekip de dönecek.

Yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin bugün hava koşullarına bağlı olarak TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması hedefleniyor.

Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğu belirtildi.

36 saat sürmesi beklenen yolculuğun ardından Gezeravcı’nın cuma günü saat 05.05'de dünyaya dönmesi planlanıyor.Gezeravcı ve beraberindekiler Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kaldığı 14 gün boyunca 13 deneye imza attı.