Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, aslen nereli? Survivor'da hangi sezon yarıştı?

Survivor Aleyna hayatı ve kariyerine ilişkin bilgiler yakından takip edilmeye devam ediyor. 2024 All Star kadrosunda Kırmızı takımda mücadele eden Aleyna Kalaycıoğlu bu sezon zaman zaman tartışmaların odağında yer alan isim olarak öne çıkıyor. Peki Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?



Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Annesi ile babası kendisi henüz 10 yaşındayken ayrılan ve o zamana kadar Yalova’da yaşayan Kalaycıoğlu, ardından annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a yerleşti. İstanbul’da lisenin akabinde aldığı dil eğitimi sonrasında ABD’de Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’nun sporla da yakından ilgilidir. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Yaklaşık üç yıldır beach voleybol okul takımında yer alıyor. Kalaycıoğlu, 1.70 boyundadır

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun Instagram'da 694 bin takipçisi bulunuyor

2021 Survivor'daki performansıyla göz dolduran Aleyna Kalaycıoğlu, sözlerini Oğuzhan Koç'un yazdığı yapımcılığını da Berkay'ın üstlendiği 'Bedelini Ödedim' şarkısıyla müzik kariyerine adım attı. 2024 Survivor All Star yarışmasında da mücadele ediyor