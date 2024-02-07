Emekli bayram ikramiyesi bu yıl ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesine ne kadar zam geleceğini merak eden emeklilerin gözü son açıklamalarda. Peki, EYT'liler ve yeni emekli olanlar emekli bayram ikramiyesinden yararlanacak mı?

BAKAN IŞIKHAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI

2002 yılından bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli olmuştu. Enflasyona karşı tüm vatandaşları ezdirmeme ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu. 2018 yılında bunu hayata geçirdik. 2 bayram için 2 bin TL ile başladık. 2021 yılında 2200 TL’ye, 2023 yılında 4 bin TL’ye yükselttik. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon TL bayram ikramiyesi olarak ödeme gerçekleştirdik. Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz. 1 seferlik 5 bin TL destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız."



Emekli bayram ikramiyesi emeklilere 2018 yılı itibariyle ödenmeye başlamıştır. Dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban Bayramlarında 2'şer lira toplamda 4 bin tL bayram ikramiyesi ödenmektedir.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 NE KADAR OLACAK?



Konuyla ilgili merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye anlattı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

BİRİNCİ FORMÜL

Birincisi bu rakama %50 zam yapılması oda bin TL fark ile 3 bin TL’ye yükselmesi söz konusudur. Peki neden %50 dersek geçtiğimiz dönemde %37,57 enflasyon rakamına ve %11,68’lik refah payı eklentisi ile buradaki toplam tüm emeklilerimiz ayrıt edilmeksizin maaşlarına %49,25 oranına zam yapılmıştı. Emekli ikramiyelerine yüzde 50 artış olma durumunun buna istinaden olabileceğini söyleyebiliriz.

İKİNCİ FORMÜL

İkinci alternatif olarak bir kereye mahsus Cumhuriyetimizin 100. yılına istinaden 5 bin TL verilmişti. Burada da çalışan çalışmayan ayırt etmeksizin tüm emeklilerimizi kapsayan bir uygulama olmuştu. Belki şu an verilen 2 bin TL bayram ikramiyesi %150 artış ile 5 bin Türk lirası olabilir.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Emeklilerimizin ikramiye ödemelerinin önceki dönem uygulamalarına baktığımız zaman bayramdan önceki hafta içerisinde ikramiyelerin ödendiğini gözlemlemekteyiz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sitesinde de yer alan geçen seneki Ramazan Bayramı ikramiye uygulaması şu yöndeydi;

SSK kapsamında gelir/aylık alanların ödeme döneminde ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri:

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara Bayramdan 7 gün önce,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanlara Bayramdan 6 gün önce,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 5 gün önce.

Bağkur kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme döneminde ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

-Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 4 gün önce,

-Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 3 gün önce.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 2 gün önce ödendiğini biliyoruz.

Buna benzer bir uygulama olacağını söylemek mümkündür.







EYT’LİLER VE YENİ EMEKLİ OLACAKLAR İKRAMİYEDEN YARARLANACAK MI?



EYT olarak bir ayrım yapmadan ikramiyeler tüm emeklilerimizi kapsayan bir durum. İkramiyeler 16 milyon emekliyi ilgilendiren bir durum. Burada SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, dul yetim aylığı alanlar dosya bazında hissesi oranında, SGK’dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK’dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de kapsadığını belirtmek isterim.

Sistemsel olarak siz yasaların emrettiği şekilde emekliliğe hak kazandığınız zaman, tahsis talep formu üzerinden başvuru yapmanız gerekli ve başvuru tarihinizi takip eden ay itibarıyla emekli maaşınız bağlanmaktadır. Yani 2024 Mart ayı sonuna kadar yeni başvuru yapacak olan tüm çalışanlarda bu kapsamda değerlendirilecektir.”