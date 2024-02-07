MHP'li Başkan'dan Gergerlioğlu'na "Terörist ve terörist seviciliğini ortaya koydu"

MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dün gerçekleşen terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristler için geçmişte yaptığı basın toplantısısına ilişkin basın açıklamasında bulundu. Demirbaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, terörist ve terör seviciliğini bir kez daha ortaya koydu.

Çağlayan Adliyesi’nde yapılan saldırıda etkisiz hale getirilen DHKP/C’li teröristlerin cezaevinden çıkması için basın toplantısı düzenleyen Gergerlioğlu, teröristlerin tutuksuz yargılanması için taleplerde bulunmuş.

Nerede hain, nerede terörist varsa sözde insan hakları savunuculuğu arkasında terörü diri tutmaya çalışan Gergerlioğlu'nun ve bölücü zihniyetin çabalarına devletimiz hiçbir zaman müsaade etmeyecektir.

Hain saldırıyı önleyen kahraman polislerimize teşekkür eder, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı polislerimiz ve vatandaşlarımıza şifalar dilerim."