07 Şub 2024 - 12:43- Spor G:

Arjantin’de ‘Fernebahce’ takımı kuruldu

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e bağlı Necochea kasabasında bir araya gelen bir grup futbolsever, Fenerbahçe’den ilham alarak ‘Fernebahce’ ismiyle bir takım kurdu.

Anadolu Ajansı
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Arjantin’de ‘Fernebahce’ takımı kuruldu mask

Necochea kentinde kurulan kulübün isminin yanı sıra, formaları da çubuklu ve sarı-lacivert olarak dizayn edildi.Takım bu sene amatör ligden yerel lige geçiş yapmak istiyor. Her oyuncusunun ayrı mesleği olduğu takım, düzenli antrenman yapıp çeşitli turnuvalarda mücadele ediyor.
# Fernebahce, Arjantin, Necochea, Fenerbahçe

07 Şub 2024 - 12:43 - Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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