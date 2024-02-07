Necochea kentinde kurulan kulübün isminin yanı sıra, formaları da çubuklu ve sarı-lacivert olarak dizayn edildi.Takım bu sene amatör ligden yerel lige geçiş yapmak istiyor. Her oyuncusunun ayrı mesleği olduğu takım, düzenli antrenman yapıp çeşitli turnuvalarda mücadele ediyor.
07 Şub 2024 - 12:43- Spor Güncelleme:
Arjantin’de ‘Fernebahce’ takımı kuruldu
Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e bağlı Necochea kasabasında bir araya gelen bir grup futbolsever, Fenerbahçe’den ilham alarak ‘Fernebahce’ ismiyle bir takım kurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.