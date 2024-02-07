Arjantin’de ‘Fernebahce’ takımı kuruldu

Necochea kentinde kurulan kulübün isminin yanı sıra, formaları da çubuklu ve sarı-lacivert olarak dizayn edildi.Takım bu sene amatör ligden yerel lige geçiş yapmak istiyor. Her oyuncusunun ayrı mesleği olduğu takım, düzenli antrenman yapıp çeşitli turnuvalarda mücadele ediyor.