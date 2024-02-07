Başiskele Belediyesi'nden Filistin'e 1 milyon TL destek

Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı açılış ve yoklama ile başladı. Bir önceki birleşime ait Karar Tutanağı’nın üyelere dağıtılıp okunmasının ardından oylanarak kabul edildi.

9 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ

Başiskele Belediyesi’nin bu ayki meclisinde 9 madde görüşüldü. Fatih Mahallesi sınırlarında 577 no.lu imar adasının yer aldığı bölgede, imar yolu ve imar adası sınırlarında düzenlemeler yapılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili 08.01. 2024 tarihli ve 1 sayılı, İmar Komisyonu Raporu ile Fatih Mahallesi sınırlarında 520 ada 7 no.lu parselde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2023 tarihli ve 638 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması ile ilgili 10.01.2024 tarihli ve 2 sayılı, İmar Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edilirken İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yasal askı süresi içerisinde Başiskele Belediyesi’ne sunulan 3 adet itiraz dilekçesinin değerlendirilmesi ile ilgili teklif yazısını içeren gündemin 3. ve 4. Maddelerinin İmar Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.02.2024 tarihli ve 61573 sayılı, Mülkiyeti Başiskele Belediyesi’ne ait olan Kullar Mevkii Vezirçiftliği Mahallesi 1209 ada 16 parsel numaralı taşınmazın “Cami ve Müştemilatı’’ yapılması amacıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı adına Tahsis edilmesi ile ilgili teklif yazısı ile 02.02.2024 tarihli ve 61574 sayılı, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Döngel Mevkii Sahil Mahallesi 104 ada 7 parsel numaralı taşınmazda “Cami ve Müştemilatı’’ yapılması amacıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili teklif yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

FİLİSTİN’E 1 MİLYON TL DESTEK

Başiskele Belediyesi tarafından Filistin’e 1 milyon TL yardım yapılması da mecliste görüşüldü. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 02.02.2024 tarihli ve 61572 sayılı, Filistin’e Destek verilmesi ile ilgili teklif yazısını içeren gündemin 7. Maddesi hakkında Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü meclise bilgi verdi.

Başkan Özlü, “ Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), tüm ülke çapında üyesi olan belediyeler Filistin için bir yardım kampanyası düzenliyor. Belediyelere bu konuda yazılar yazıldı. Herkes bütçesi nispetinde bir yardım yapacak. Toplanacak yardımlar Kızılay vasıtasıyla Filistin’de zulme uğrayan insanlara ulaştırılacak. Bizler de TDBB üyesi olarak ve ben de Yürütme Kurulu üyesi olarak bu yardımı çok önemsiyorum. Ciddi bir yardım kampanyası olması için tüm üye belediyeler taşın altına ellerini koydular. Bizler de Başiskele Belediyesi olarak 1 milyon TL’lik yardım düşünüyoruz. Bu zamana kadar bu tür yardımlardan sonra işlerimizin bereketlendiğini gördük. Bu noktada siz değerli meclis üyelerimizden destek bekliyoruz.” dedi.

Başkan Özlü’nün açıklamaları ve meclis üyelerinin de görüşleri ardından Filistin’e Destek verilmesi ile ilgili teklif yazısını içeren gündemin 7. maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

GERİ DÖNÜŞÜM KAMYONU ALINACAK

Başiskele Belediye Meclisi’nde Zabıta Müdürlüğü’nün 02.02.2024 tarihli ve 61567 sayılı, Zabıta Makdu Mesaisi ile ilgili teklif yazısını içeren gündemin 8. maddesi oy birliğiyle kabul edilirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 02.02.2024 tarihli ve 61569 sayılı, 1 adet Çöp Kamyonu Satın Alınması ile ilgili teklif yazısı görüşüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Özlü, “Bu aslında çöp kamyonu değil, geri dönüşüm kamyonu olacak. Karton, kağıt ve benzeri geri dönüştürülebilir atık ürünleri toplamak için kullanacağımız bir araç satın alacağız. Daha önceden bu atık toplama işini anlaşmalı firmalar yapıyordu. Ama şu an bırakmak istiyorlar. Bu hizmetin aksamaması için bu aracın alınması gereksinimi ortaya çıktı. Kendi öz kaynaklarımızla bu aracı alarak kendi ekibimizle bu hizmeti yürütmek ve geri dönüşüme katkı sunmak istiyoruz. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz.” dedi.

Açıklamaların ardından oylaması yapılan gündemin 9. Maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

BAŞKAN ÖZLÜ’DEN MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

Gündem maddelerinin görüşülüp oylanmasının ardından meclise hitaben bir konuşma gerçekleştiren Başkan M. Yasin Özlü, “Son 5 yıldır çok önemli kararlar alarak çok güzel işleri hep birlikte yaptık. Birçok karara baktığınız zaman yaklaşık yüzde 90’ını oy birliğiyle almışızdır. Bu katılımcılığınızdan ve desteklerinizden dolayı hem ben muhalefet grubuna hem arkadaşlarıma, AK Parti grubuna, Milliyetçi Hareket Partisi’nden meclis üyelerimize, hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir çalışma ortamı oldu. Başiskele Belediyesi’nin ayaklarını yere basan, kaynaklarını iyi yöneten bir belediye olması açısından, birçok reform niteliğindeki yapılandırmaları birçok konuyu birlikte burada ortak anlayışla çözüme kavuşturduk. Destekleriniz için ben müteşekkirim. Bu süreçte sürç-i lisan ettiysek bizleri affediniz.” dedi.

“BAŞİSKELE’YE YAKIŞIR GÜZELLİKTE BİR SEÇİM OLSUN”

Burda hepimiz hizmet etmeye gayret ettik. Millete hizmet etmek gerçekten bir nasip işi. Bu dönem bu hepimize nasip oldu. İnşallah herkes için hayırlısının olacağı, Başiskele için hayırlı olacağı, Başiskele’nin kazanacağı bir seçim sürecini yaşarız. Çok seviyeli kabalaşmadan birbirine kötü söz söylemeden herkesin kendi mücadelesini yaparak geçirilen bir seçim süreci olmasını diliyorum. Başiskele’ye yakışır bir sürecin olacağına inancım tam. Onun için hep birlikte yine güzel bir sürece gireceğiz. Seçimler demokrasinin en güzel şeyi zaten. Milletin önüne çıkacağız. Millet takdirini ve teveccühünü gösterecek. Bugüne kadarki katkılarınızdan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Özlü konuşmasını 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri’nin yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, kalanlara baş sağlığı diledi ve tüm hemşehrilerinin Miraç Kandili’ni tebrik etti.

Başiskele Belediyesi’nin bir sonraki meclis toplantısının 5 Mart 2024 Salı günü saat 15:00’te yapılması kararlaştırıldı.