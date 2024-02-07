Sarı, işverenin yüzde 49 zam teklifini reddetti!

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin üçüncü oturumu Tryp By Wyndham’da saat 11’de yapıldı. Bugünkü oturumda geçen maddelerle beraber üretimde 27, destekte 22 madde geçmiş oldu.

BİNLERCE İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Lastik toplu sözleşmeleri oldukça önemli. Toplamda baktığınız zaman 10 bin kişiyi ilgilendiren bir sözleşme. Lastikler Kocaeli’nin dinamiğidir. Kocaeli piyasasına çok önemli bir değer katan yeri var. Brissa, Prometeon ve Pirelli ile yaptığımız müzakereler neticesinde norm maddeler diye değerlendirdiğimiz 7 tane, toplamda 27 madde geçti. Destekte ise bugün 3 tane, toplamda 22 tane madde geçti.

YÜZDE 49’U REDDETTİK

Parasal konularla alakalı yaklaşımları gerçekten olumluydu, üretimde birinci 6 ay olarak yüzde 49 zam teklif ettiler. Goodyear yüzde 45 zam teklifi vermişti. Sosyal haklar çerçevesinde yüzde 75 oranında bir zam teklifinde bulundular. Ücretler 6 aylık bağlamda değerlendiriyor. Kendilerine cesur yaklaşımdan dolayı teşekkür ettik. Kabul edeceğimiz rakamlar olmadıklarını kendilerinde ilettik. Ücretler ve soysal haklar konusundaki yaklaşımımızı kendilerine söyledik. Ücret zamlarını reddettik. 16 Şubat saat 10.00’da Tryp By Wyndham’da dördüncü oturum gerçekleştirilecek” dedi.

İSTENEN ZAM ORANI YÜZDE 111

Sendika tarafından işverene verilen taslakta ilk 6 ay üretim işçilerine yüzde 111, destek hizmetleri işçilerine ise yüzde 170 oranında zam talep edildi. Üretim ve destek hizmetleri işçilerine ikinci 6 ay enflasyon artı enflasyon, üçüncü 6 ay enflasyon artı enflasyon artı 2 puan, dördüncü 6 ay enflasyon artı enflasyon artı 2 puan zam talep etti. Sendika aynı zamanda asgari ücretin enflasyonun üzerinde çıkması halinde o fark da işçilere yansıtılmasını istedi.