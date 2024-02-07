15 yıldır yazıyorum: Kartepe karı ve kayak pistiyle, Türkiye’nin en iyisidir… Dediğime geldiniz, ama pist Kocaeliliye kapalı…  

Kartepe Kayak Merkezi, ' Türkiye'nin En İyi 10 Kayak Merkezi' içinde ve hatta kar kalitesi olarak zirvesinde yer alan bölgemiz. 15 yıldır yazıp duruyorum, Kocaelili kayakçılar Kartepe’den yararlanamıyor diye. Kayak İl Temsilcisi hakan Tanhta ile bu noktada yıllarca röportajlar yaptım ama Green Park kafası değişmedi. Dünyanın en yağlı ballı ihalesiyle bu tesisi alanlar, kenti hiçe saydı. KODOSK kurucusu Hakan Tanta, bu noktadaki mücadelesini sürdürüyor.

Bu arada Kütahya’nın Gediz ilçesinde yer alan Murat Dağı Termal Turizm ve Kayak Merkezi de, 'Türkiye’nin en iyi 10 kayak merkezi' arasında yer aldı. Seyahat ve kültür dergisi Skyroad dergisi okuyucuları tarafından belirlenen Türkiye’nin en iyi kayak merkezleri sıralamasında Murat Dağı Termal Kayak Merkezi 10. sırada yer aldı.

Türkçe ve İngilizce olarak aylık yayınlanan seyahat ve kültür dergisi Skyroad, kış aylarında evde sıcak çay mı yoksa pistte kayak mı? Konu başlığı ile Ülkemizin dört yanında bulunan kayak merkezileri değerlendirilerek ilk 10 kayak merkezinin seçimi yapıldı.

Ülkenin en iyi kayak merkezleri sıralamasında ilk 10’a giren yerler şu şekilde oluştu; Kayseri Erciyes Kayak Merkezi, Kars Sarıkamış Kayak Merkezi, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, Bursa Uludağ Kayak Merkezi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi, KOCAELİ KARTEPE KAYAK MERKEZİ, Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi, Isparta Davraz Kayak Merkezi, Antalya Saklıkent Kayak Merkezi ve Murat Dağı Termal Kayak Merkezi.