BİZİM ÇOCUKLAR EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ  

Dev cüsseli ve harika donanımlı gençlerden oluşan arama kurtarma ekiplerine, Kocaelililer de ev sahipliği yaptı. Kocaeli AFAD’ın ağabey olarak yer aldığı etkinliklerde, örnek bir ev sahipliği de gösterip, gururumuz oldu.

ANKARA ANKA VE İSTANBULLULAR GELDİ, BİLGİ VERDİ…

Sergiye katılan Ankara ANKA kurtarma ekibi ve İstanbul ekibi Kocaeli’ndeki sergiye özel önem verdiklerini, çünkü büyük bir deprem faciasının merkezi olduğunu söyleyerek, Gölcük’te de faaliyetlerde bulunduklarını belirtti. Resmi kurtarma kurumu AFAD’lılar da ev sahibi olarak konukları ağırladı. Kocaeli AFAD (Eski adıyla Sivil Savunma Ekibi) çalışmalarla ilgili vatandaşlara bilgi verdi, broşür dağıttı.

BAŞLANGIÇ NOKTASI GÖLCÜK DEPREMİ OLDU

17 Ağustos 1999’da dünyayı sarsan Gölcük Depremi, arama kurtarma ekiplerinin miladı olarak kabul edilirken, Kocaeli ekipleri, her zaman diğer illerin ekiplerinden daha tecrübeli ve önde olarak anılıyor. Dev cüsseleriyle gövde gösterisi yapan kurtarma ekipleri, İzmitlilere güven verirken, vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşmanın mutluluğunu yaşadı.