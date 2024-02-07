Bilim dünyasında bir ilk... 3D yazıcı ile beyin dokusu yaptılar

Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde çalışan bir grup araştırmacı, işlevsel olan ilk 3D baskılı insan beyni dokusunu yaptıklarını iddia ediyor. Grup, araştırmalarının Alzheimer gibi nörolojik bozuklukları incelemek için yeni kapılar açacağını umuyor.
Araştırmacılar bulgularını Cell Stem Cell'de yer alan bir makalede yayınladılar ve 3D baskılı beyin dokusunu nasıl oluşturduklarını ayrıntılarıyla aktardılar.
Araştırmanın yazarlarından Su-Chun Zhang, "Doku hâlâ bir arada duracak yeterli yapıya sahip; nöronların birbirine dönüşmesine ve birbirleriyle konuşmaya başlamasına izin verecek kadar yumuşak" dedi.
Araştırmacılar; hücrelerin, insan beynindekine benzer şekilde ağlar oluşturmaya başladığını ve oluşturdukları nörotransmiterler aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurmalarını sağladığını söylüyor.
Bu ekstra esneklik, Alzheimer ve Parkinson gibi dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen hastalıklar da dahil olmak üzere nörolojik bozuklukların insan beyni üzerindeki etkilerini nasıl inceleme konusunda yeni kapıları da aralayabilir. Ayrıca beynin çalışma şeklini de daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.