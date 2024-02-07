CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, Miraç Kandilinde tatlı ikramında bulundu  

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, Miraç Kandili dolayısıyla Körfez'de yaşayan vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. Balıkçı, Körfez halkının Miraç Kandili'ni kutlamak ve sevgi ve hoşgörü mesajları iletmek amacıyla bu etkinliği düzenledi. Balıkçı, Körfez'de yaşayan herkesin birlik ve beraberlik içinde güzel bir kandil geçirmesini diledi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, 6 Şubat akşamı tüm İslam aleminde ve ülkemizde kutlanan Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. Balıkçı ve yönetim kurulu üyeleri, özenle hazırlanan lokma tatlılarını Körfezli vatandaşlara dağıttı. Bu özel günde, Cumhuriyet Halk Partisi, Körfezli vatandaşların kandilini kutladı ve onlarla birlikte olmanın mutluluğunu paylaştı. Miraç Kandili'nin manevi atmosferinde, Tayfun Balıkçı ve ekibi, vatandaşlara tatlı ikramıyla birlikte sevgi ve hoşgörü mesajları da iletti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.