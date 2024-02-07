Sağlıkkent Konutları’nda anahtarlar teslim edildi  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanları için yapılan Sağlıkkent Konutları hak sahiplerine teslim edildi. Kartepe’nin en önemli lokasyonlarından birinde inşa edilen Sağlıkkent Konutları için anahtar teslim programı düzenlendi. Anahtarlarını teslim alan sağlık çalışanlarının yüzlerindeki gülümsemeyse görülmeye değerdi. Kartepe’nin merkezinde yer alan Sağlıkkent Konutları’nda gerçekleştirilen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, BBP Kocaeli il Koordinatörü Metehan Küpçü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

MİLLETİMİZ GÖRÜNMEZ BAĞLARLA BAĞLI

Konuşmasına Cahit Sıtkı Tarancı’nın ‘Memleket İsterim’ adlı şiiriyle başlayan Başkan Büyükakın, ‘’Bizim milletimiz birbirine görünmez bağlarla bağlı. Hem de sımsıkı. Depremde bu bağlar, köprüler bir kez daha görüldü. Dimdik ayaktaydı. Fay hatlarının çok olduğu bir coğrafyadayız ama bu faylar milletimiz gönlünde hasara yol açamıyor. Bunu pandemide de gördük. Sağlık çalışanlarımız canlarını tehlikeye atarak çalıştı. Bazıları hayatlarını kaybetti. Orada da gördük. Bu millet sıka sıkıya birbirine bağlı” dedi.

KOCAELİ’NİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Konut projelerinin devam edeceğini müjdeleyen Başkan Büyükakın, “Önümüzdeki dönemde çok daha fazlası yapılacak. Bu sadece bir tanesi. Benzer sitelerle Kocaeli’nin çehresinin değiştiğini görmeye başlayacaksınız. Bu proje vesilesiyle sağlık çalışanlarımıza küçücük bir teşekkür etme fırsatı da bulmuş oluruz umarım. Pandemi döneminde, ‘Her şeyi bekletiriz, durdururuz bu kentin kaynaklarını halkımız için kullanırız’ dedik. Canlarımız çok daha kıymetli” ifadesini kullandı.

TOPLUMSAL DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR

Başkan Büyükakın, “Dirençli şehir sadece depreme dirençli olmak demek değildir. Dirençli şehir sosyal hayatın da dirençli olmasıdır. Bu sitenin içerinde mahallelerimizde var olan bir kültür oluşacak. Çocuklarımız oynarken balkondan birileri bakacak. Sosyolojik risklere karşı da dirençli şehir diyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu inşa etmeye çalışacağız. Kentin 7 farklı noktasında kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da var olan yapı stoğunu ölçüyoruz. Hızlı yapmamız lazım. Depremin değil binaların öldürdüğünü biliyoruz. O halde binaları yenilemeliyiz. Dolayısıyla toplumsal desteğe ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

KARTEPE’DE İLÇE İNŞA ETTİK

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman ise “Kısa sürede çok felaket yaşadık. Pandemiyi, depremi yaşadık. Sağlık çalışanlarının yaptığını bir ömür boyu unutmayacağız. Başkanımızın bu projesini duyduğumuzda çok duygulanmıştık. Hayat boyu felsefesi unutulmayacak bir proje. Başkanımızın önderliğinde Kartepe’mizde çok büyük işler yaptık. Sadece kent meydanı inşa etmedik. Aslında bir ilçe de inşa etmiş olduk. Burada kardeşçe huzur içerisinde yaşayacağız inşallah” açıklamasını yaptı.

“TAHİR BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İl Sağlık Müdürü Pehlevan da, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Değerli başkanımız Tahir Büyükakın hep yanımızda oldu. Ve nihayetinde bir konut projesini hayata geçirdi. Değerli başkanıma teşekkür ediyorum. Allah bizi her türlü felaketten korusun. Başta Büyükşehir olmak üzere tüm kamu kurumlarımızla felaketlerin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum” dedi. Sağlık çalışanları adına konuşan hak sahiplerinden Zehra Şen, “Sağlık çalışanları olarak pandemi sürecinde büyük özveri ile çalıştık. Umarım sağlık ve huzurla yaşarız burada. Tahir başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.