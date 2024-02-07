Türkiye'nin maç takvimi netleşti

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri hazırlıkları kapsamında Mart ayında iki özel maç yapacak. İlk olarak 22 Mart Cuma günü Budapeşte’de yer alan Puskas Arena’da Macaristan ile karşılaşacak Ay-Yıldızlılar, 26 Mart Salı günü ise Viyana’daki Ernst Happel Stadyumu’nda Avusturya ile mücadele edecek. Avusturya - Türkiye karşılaşması TSİ 22.45’te başlayacak. Macaristan - Türkiye müsabakasının başlama saati ise daha sonra duyurulacak.
Teknik direktörlüğünü 2018 yılından itibaren İtalyan teknik adam Marco Rossi’nin üstlendiği Macaristan, EURO 2024 finallerinde Almanya, İskoçya ve İsviçre ile birlikte A Grubu’nda mücadele verecek. Alman teknik direktör Ralf Rangnick’in teknik direktörlüğünü yaptığı Avusturya ise EURO 2024 finallerinde Fransa, Hollanda ve play-off A yolundan gelecek üçüncü takımla beraber D Grubu’nda yer alacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te Portekiz, Portekiz, Çekya ve Play-Off turundan gelecek rakibiyle kozlarını paylaşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.