Yiyen gözleme sanıyor ama onun adı Kaygana! Sabah, öğle, akşam yemelere doyamayacaksınız

Kahvaltı sofralarınıza yeni ve otantik bir lezzet katacak olan kaygana tarifi ile her sabahı festival havasına çevirebilirsiniz. Bu Karadeniz mutfağından gelen eşsiz lezzet, sabahları hem lezzetli hem de sağlıklı bir şekilde renklendirecek..

Geleneksel Karadeniz kaygana tarifi, kahvaltılarınıza farklı ve sağlıklı bir alternatif sunuyor. Bu tarifle sabahları yeni bir başlangıç yapabilir ve enerjik bir şekilde güne adım atabilirsiniz.

Krep ve omletin mükemmel birleşimi olan kaygana, kahvaltıda ne yenir sorusuna lezzetli bir cevap sunuyor. Bu sağlıklı ve doyurucu tarifi hemen deneyerek Karadeniz’in esintisini sofralarınıza taşıyabilirsiniz.

Karadeniz’in geleneksel lezzetlerinden biri olan kaygana, kahvaltı sofralarınıza hem sağlık hem de yeni bir tat katıyor. İşte adım adım hazırlanan kaygana tarifi:

MALZEMELER

4 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 demet maydanoz (ince kıyılmış)

1 demet dereotu (ince kıyılmış)

3 dal taze soğan (ince kıyılmış)

1 tatlı kaşığı tuz

Pişirmek İçin:

5 yemek kaşığı ayçiçek yağ

TARİF

1. Unu, sütü ve tuzu derin bir kabın içerisinde güzelce çırpın.

2. Yumurtaları bu karışıma ilave ederek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

3. İnce ince doğranmış maydanoz, taze soğan ve dereotunu karışıma ekleyin.

4. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

5. Yapışmaz tabanlı bir krep tavasını ocağa alıp ısıtın. Tavaya 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekleyin ve yağ kızınca hazırladığınız kaygana hamurundan bir kepçe alarak tavaya yayın.

6. Altı üstü çevirerek güzelce pişirin. Tüm hamuru aynı şekilde pişirmek için her seferinde 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekleyerek devam edin.

7. Pişen kayganaları servis tabağına alın.

Karadeniz’in geleneksel lezzeti olan kaygana, kahvaltılarınızı sağlıklı ve lezzetli bir şekilde zenginleştirecek. Karalahana veya ıspanakla da hazırlayabileceğiniz bu besleyici ve lezzetli tarif, tüm ailenizin beğenisini kazanacak. Kendi mutfağınızda kolayca hazırlayabileceğiniz kaygana tarifiyle, sabahlarınıza lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

Kaynak: karar