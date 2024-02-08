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T.C.KOCAELİ 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/428 EsasDAVALI : DAVUT YEŞİLYURT Yalı Mh8047 Sk No:4/2 Atakum / SAMSUNDavacı SALİHA TEDBIRT tarafından aleyhinize açılan müşterek çocuk...

T.C.KOCAELİ 2. AİLE MAHKEMESİ mask

ESAS NO : 2023/428 Esas

DAVALI : DAVUT YEŞİLYURT Yalı Mh8047 Sk No:4/2 Atakum / SAMSUN
Davacı SALİHA TEDBIRT tarafından aleyhinize açılan müşterek çocukların velayetlerinin tedbiren davacıya verilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HMK'nun 122/1. Maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki (2) hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK'nun 128. Maddesi uyarınca süresi içerisinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususutarafınıza ilanen ihtar ve tebliğ olunur.
Durusma Günü: 14/02/2024 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.19/12/2023

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Basın No ILN01979992

08 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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