T.C.KOCAELİ 2. AİLE MAHKEMESİ

DAVALI : DAVUT YEŞİLYURT Yalı Mh8047 Sk No:4/2 Atakum / SAMSUN
Davacı SALİHA TEDBIRT tarafından aleyhinize açılan müşterek çocukların velayetlerinin tedbiren davacıya verilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HMK'nun 122/1. Maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki (2) hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK'nun 128. Maddesi uyarınca süresi içerisinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususutarafınıza ilanen ihtar ve tebliğ olunur.
Durusma Günü: 14/02/2024 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.19/12/2023
DAVALI : DAVUT YEŞİLYURT Yalı Mh8047 Sk No:4/2 Atakum / SAMSUN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.