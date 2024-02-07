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KBB’ye yeni müdür

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Cumhur Kadıoğlu’nun istifa etmesinin ardından Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne yeni bir isim atandı.

Aygün Baş
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KBB’ye yeni müdür
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Cumhur Kadıoğlu’nun istifa etmesinin ardından Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne yeni bir isim atandı. Kadıoğlu’ndan boşalan koltuğa daire bünyesinden bir isim olan Mine Kazan getirildi.

GENEL KOORDİNATÖRDÜ

2023 yılı eylül ayından itibaren Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığında genel koordinatör olarak görev yapan Kazan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yeni Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü oldu.

KBB’ye yeni müdür
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07 Şub 2024 - 14:21 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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