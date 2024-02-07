KBB’ye yeni müdür

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Cumhur Kadıoğlu’nun istifa etmesinin ardından Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne yeni bir isim atandı. Kadıoğlu’ndan boşalan koltuğa daire bünyesinden bir isim olan Mine Kazan getirildi.
GENEL KOORDİNATÖRDÜ
2023 yılı eylül ayından itibaren Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığında genel koordinatör olarak görev yapan Kazan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yeni Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.