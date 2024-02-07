KOCAELİSPOR’DA 3.GİGİ DÖNEMİ !

KEMOKLİDZE SAMSUN’A GİTTİ, EFSANE ZAZA ÜLKESİNE DÖNDÜ

Didava ile birlikte gelen diğer Gürcüler Kemoklidze ve Zaza da 2003’te 2.Güvenç Kurtar döneminde gelmiş, ancak ülkelerine dönmüştü. İlimize gelen 5.Gürcü ve 3.Gigi isimli futbolu olan Kharasvili de imzayı attı. Ferencvaros ile anlaşma sağlandı ve Gigi de idmanlara başladı.

AİLEMİZE HOŞ GELDİN KHARAİSHVİLİ!..

Kulüp yönetimi transferle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kulübümüz ile Macaristan Futbol Federasyonu'na tescilli Ferencvárosi TC arasında, profesyonel futbolcu Giorgi (Gigi) Kharaishvili'nin nihai transferi konusunda mutabakata varılmış olup, kulübümüzle Giorgi Kharaishvili arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır” denildi.