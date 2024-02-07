- Spor

KOCAELİSPOR’DA 3.GİGİ DÖNEMİ !

Efsane kaptanımız Gigi Didava ve Gigi Beridze’den sonra 8 numara pozisyonunda oynayan 3.Gigi denilen Giorgi Kharasvili de Kocaelisporlu oldu. Kocaelispor’da Süper Lig ve 1.Lig’de yer alan kadroda bulunan ve 6 yıl boyunca kaptanlık pazubandını kolundan çıkarmayan beyefendi isim Gürcü Gigi Didava efsane olmuştu

Hakan Yağcıoğlu
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KOCAELİSPOR’DA 3.GİGİ DÖNEMİ ! mask
KOCAELİSPOR’DA 3.GİGİ DÖNEMİ !
KOCAELİSPOR’DA 3.GİGİ DÖNEMİ !
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KEMOKLİDZE SAMSUN’A GİTTİ, EFSANE ZAZA ÜLKESİNE DÖNDÜ

Didava ile birlikte gelen diğer Gürcüler Kemoklidze ve Zaza da 2003’te 2.Güvenç Kurtar döneminde gelmiş, ancak ülkelerine dönmüştü. İlimize gelen 5.Gürcü ve 3.Gigi isimli futbolu olan Kharasvili de imzayı attı. Ferencvaros ile anlaşma sağlandı ve Gigi de idmanlara başladı.

AİLEMİZE HOŞ GELDİN KHARAİSHVİLİ!..

Kulüp yönetimi transferle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kulübümüz ile Macaristan Futbol Federasyonu'na tescilli Ferencvárosi TC arasında, profesyonel futbolcu Giorgi (Gigi) Kharaishvili'nin nihai transferi konusunda mutabakata varılmış olup, kulübümüzle Giorgi Kharaishvili arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır” denildi.
# Gigi Didava, Gigi Beridze, Kharaishvili

07 Şub 2024 - 14:23 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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