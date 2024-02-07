İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre ISS Tesis Yönetim Hizmetleri Tavşantepe Mahallesi’nde bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi’nde görevlendirmek üzere yaş ve cinsiyet fark etmeksizin en az ilkokul en fazla lisans mezunu olması şartıyla 50 beden işçisi (temizlik) alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
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Kocaeli Şehir Hastanesi personel alacak
İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre ISS Tesis Yönetim Hizmetleri Kocaeli Şehir Hastanesi’nde görevlendirmek üzere personel alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.