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Kocaeli Şehir Hastanesi personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre ISS Tesis Yönetim Hizmetleri Kocaeli Şehir Hastanesi’nde görevlendirmek üzere personel alacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli Şehir Hastanesi personel alacak mask

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre ISS Tesis Yönetim Hizmetleri Tavşantepe Mahallesi’nde bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi’nde görevlendirmek üzere yaş ve cinsiyet fark etmeksizin en az ilkokul en fazla lisans mezunu olması şartıyla 50 beden işçisi (temizlik) alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.

07 Şub 2024 - 14:39 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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