- Ekonomi

CHP bayram ikramiyesini hesaplayarak açıkladı: Emeklinin maaşı bir ayda 628 lira eridi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekerek, bayram ikramiyesinin 15 bin lira olması gerektiğini ifade etti. Taşcıer, yazılı bir açıklama yaparak, en düşük emekli maaşının alım gücünün ocak ayında 628 lira azaldığını kaydetti.

CHP bayram ikramiyesini hesaplayarak açıkladı: Emeklinin maaşı bir ayda 628 lira eridi mask

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, emeklilerin yaşadığı maddi sıkıntılara dikkat çekerek, bayram ikramiyesinin 15 bin lira olması gerektiğini vurguladı.

Taşcıer, yazılı bir açıklama yaparak, milyonlarca emeklinin yoksulluk ve açlıkla mücadele ettiğini belirtti. Açıklamasında, en düşük emekli aylığının alım gücünün ocak ayında 628 lira azaldığını ifade eden Taşcıer, enflasyonun etkisiyle emeklilerin geçim sıkıntısı çektiğini dile getirdi.

Taşcıer, emeklilere yapılan yılbaşı artışının bile enflasyon karşısında eridiğini ve hakkaniyetli bir karar alınmadığını savundu. Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin 15 bin lira olması gerektiğini söyleyen Taşcıer, bunun emeklilerin insanca yaşamını sürdürebilmesi için bir hak olduğunu belirtti.

Taşcıer, enflasyonun giderek arttığı bir ortamda emeklilere düşük miktarlarda ödemelerin vatandaşı sefalete terk etmek anlamına geldiğini vurguladı. Ayrıca, yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle emeklilerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiklerine dikkat çekti.

Kaynak: karar

# karar, chp, emekli, dikkat, ifade

07 Şub 2024 - 14:41 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.106.208 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL