CHP bayram ikramiyesini hesaplayarak açıkladı: Emeklinin maaşı bir ayda 628 lira eridi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, emeklilerin yaşadığı maddi sıkıntılara dikkat çekerek, bayram ikramiyesinin 15 bin lira olması gerektiğini vurguladı.
Taşcıer, yazılı bir açıklama yaparak, milyonlarca emeklinin yoksulluk ve açlıkla mücadele ettiğini belirtti. Açıklamasında, en düşük emekli aylığının alım gücünün ocak ayında 628 lira azaldığını ifade eden Taşcıer, enflasyonun etkisiyle emeklilerin geçim sıkıntısı çektiğini dile getirdi.
Taşcıer, emeklilere yapılan yılbaşı artışının bile enflasyon karşısında eridiğini ve hakkaniyetli bir karar alınmadığını savundu. Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin 15 bin lira olması gerektiğini söyleyen Taşcıer, bunun emeklilerin insanca yaşamını sürdürebilmesi için bir hak olduğunu belirtti.
Taşcıer, enflasyonun giderek arttığı bir ortamda emeklilere düşük miktarlarda ödemelerin vatandaşı sefalete terk etmek anlamına geldiğini vurguladı. Ayrıca, yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle emeklilerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiklerine dikkat çekti.
Kaynak: karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.