İYİ Parti'nin İzmit, Çayırova ve Derince adayları belli oldu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediye Başkan Adayı olarak Mehmet Kamil Şirin, Çayırova Belediye Başkan Adayı olarak Şevki Demirci ve Derince Belediye Başkan Adayı olarak Hüseyin Süer’i ilan etti.
Akşener, genel merkezde belediye başkan adaylarının ellerini kaldırırken onlara İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İl Başkanı Nusret Acur’da eşlik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.