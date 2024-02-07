DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Taş'ı öldüren sanık yargılanıyor

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, tutuklu sanık Fırat C, maktul Taş'ın yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Katılan avukatı, sanığın kardeşiyle yaptığı telefon yazışmalarına bakıldığında, olayın aile içinde önceden görüşülüp planlı şekilde yapıldığının anlaşıldığını iddia etti.

Müdafi avukatlarının "haksız tahrik" çabasının yersiz olduğunu savunan avukat, sanığın kardeşi R.C'nin de tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatı ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, haksız tahrik bulunduğunu iddia etti.

Fırat C, "Yaşanan olaydan dolayı maktulün ailesinden binlerce kez özür diliyorum. Çok pişmanım." dedi.

Cumhuriyet savcısı, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Körfez ilçesinde 21 Eylül 2022'de çıkan silahlı kavgada yaralanan dönemin DEVA Partisi İlçe Başkanı Savaş Taş, kaldırıldığı hastanede ölmüş, gözaltına alınan şüphelilerden Fırat C. tutuklanmış, ağabeyi R.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Fırat C'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi isteniyor.