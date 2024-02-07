4 yılda dünyaya getirdiği 4 bebeğini de terk etti

G.K, 19 Ağustos 2023'te Denizli Devlet Hastanesi'nde sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından bebeğini hastaneden almadan ve herhangi bir iletişim bilgisi bırakmadan gitti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı ve G.K'nin 2020-2023 yılları arasında da 3 kez doğum yapıp bebekleri kurum bakımına aldığı ortaya çıktı. G.K'nin verdiği dilekçelerde adres ve telefon numarası yazmadığı için bebeklerinin kimlikleri çıkarılamadı.

'BEBEKLERİN BABASI KİM BİLMİYORUM'

G.K ifadesinde para karşılığı ilişkiye girip 4 bebek dünyaya getirdiği için bebeklerin babasının kim olduğunu bilmediğini ve geçimini fuhuş yaparak sağladığını söyledi.

Savcılık, G.K'nin son terk ettiği bebek için "yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendisini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kimseyi kendi haline terk etmek suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istedi.

Öte yandan G.K.'nin 4 bebeği de Denizli Devlet Hastanesi'nde dünyaya getirip, terk ettiği öğrenildi.

TCK Madde 97'ye göre "Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi haline terk eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.Olay sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Birçok kullanıcı bebeklerin korunması için daha fazla önlem alınmasını talep etti.