4 yılda dünyaya getirdiği 4 bebeğini de terk etti

G.K, 19 Ağustos 2023'te Denizli Devlet Hastanesi'nde sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından bebeğini hastaneden almadan ve herhangi bir iletişim bilgisi bırakmadan gitti.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı ve G.K'nin 2020-2023 yılları arasında da 3 kez doğum yapıp bebekleri kurum bakımına aldığı ortaya çıktı. G.K'nin verdiği dilekçelerde adres ve telefon numarası yazmadığı için bebeklerinin kimlikleri çıkarılamadı.
'BEBEKLERİN BABASI KİM BİLMİYORUM'
G.K ifadesinde para karşılığı ilişkiye girip 4 bebek dünyaya getirdiği için bebeklerin babasının kim olduğunu bilmediğini ve geçimini fuhuş yaparak sağladığını söyledi.
Savcılık, G.K'nin son terk ettiği bebek için "yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendisini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kimseyi kendi haline terk etmek suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istedi.
Öte yandan G.K.'nin 4 bebeği de Denizli Devlet Hastanesi'nde dünyaya getirip, terk ettiği öğrenildi.
TCK Madde 97'ye göre "Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi haline terk eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.Olay sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Birçok kullanıcı bebeklerin korunması için daha fazla önlem alınmasını talep etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.