Songül Balıkçı, Eşinin En Büyük Destekçisi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı'nın eşi Songül Balıkçı, seçim çalışmalarında eşinin yanında olmanın önemini vurgulayarak, Körfez'in gelişimi ve halkın ihtiyaçları konusunda birlikte hareket ettiklerini belirtiyor. Songül Balıkçı, eşinin vizyoner projelerini tanıtmak ve halkın sorunlarını dinlemek için birlikte saha çalışmaları yapıyor. Bu sayede, Körfez halkının beklentilerini daha iyi anlayarak çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışı sunmayı hedefliyorlar.
Songül Balıkçı, eşinin yanında olmanın yanı sıra, seçim çalışmalarında da aktif bir şekilde yer alarak halkla birebir iletişim kuruyor. Körfez'in farklı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinliyor ve çözüm önerilerini paylaşıyor. Songül Balıkçı, eşinin projelerini anlatırken halkın da fikirlerini alarak ortak bir çalışma anlayışı benimsediklerini vurguluyor.
Birlikte Hareket Ederek Körfez'in Sorunlarına Çözüm Üretmede Katkılarını Sunuyor
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı'nın eşi Songül Balıkçı, Körfez Belediye Başkan Adayı olarak eşinin yanında durarak seçim sürecinde önemli bir rol üstleniyor. Birlikte hareket ederek Körfez'in sorunlarına çözüm üretmede katkılarını sunuyor
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Körfez Belediye Başkan Adayı olan Tayfun Balıkçı'nın eşi Songül Balıkçı, Körfez için göstereceği güzel emekleri yürekten desteklediğini belirtti. Songül Balıkçı, eşinin Körfez Belediye Başkan Adaylığına hayırlı uğurlu dileklerini iletti. Körfezim'in güzel insanlarının kendilerini bağrına bastığını ifade eden Balıkçı, bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Yüklerinin ağır olduğunu ve sorumluluklarının büyük olduğunu belirten Songül Balıkçı, desteklerle birlikte başaracaklarına inandıklarını vurguladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.