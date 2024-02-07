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Dünyanın en büyük kulüpleri açıklandı: Türk takımları da listede

Dünyanın en büyük 32 kulübü açıklandı. Türkiye’nin üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede yer aldı. Takımların belirlenmesi için birçok kritere dikkat edildi.

Dünyanın en büyük kulüpleri açıklandı: Türk takımları da listede mask

Ünlü futbol dergisi FourFourTwo, belirli kriterlere göre dünyanın en büyük 32 kulübünü sıraladı. Kulüplerin tarihleri, başarıları, sosyal medyadaki takipçi ve taraftarlar sayıları listeyi belirlerken dikkate alındı.

Türkiye'nin üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede yer aldı. Sıralamaya göre Galatasaray 22'nci, Fenerbahçe 26'ncı,Beşiktaş ise 30'uncu oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 32 KULÜBÜ
Listede 3 Türk takımı da yer alırken işte dünyanın en büyük 32 kulübü:

1- Real Madrid

2- Barcelona

3- Manchester United

4- Bayern Münih

5- Liverpool

6- Juventus

7- Milan

8- Manchester City

9- Chelsea

10- Inter

11- Paris Saint-Germain

12- Arsenal

13- Ajax

14- Borussia Dortmund

15- Atletico Madrid

16- Tottenham

17- Roma

18- Benfica

19- Napoli

20- Boca Juniors

21- River Plate

22- Galatasaray

23- Porto

24- Flamengo

25- Corinthians

26- Fenerbahçe

27- Valencia

28- Sao Paulo

29- Marsilya

30- Beşiktaş

31- Celtic

32- Rangers

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07 Şub 2024 - 15:28 - Spor

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