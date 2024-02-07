Cesedin yanında günlerce tecavüze uğramıştı! Mahkemede o anları anlattı

Bursa'da geçen yıl 12 Temmuz günü İlyas Sarıkaya (50) alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. (44) ile otururken mahalleden arkadaşı Recep Özaslan'ı (47) evine çağırdı. Uyuşturucu madde etkisi altında olan Sarıkaya, sevgilisi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan'ı tabanca ile vurdu. Ağır yaralı arkadaşına ardından iki el daha ateş etti ve Özaslan'ı öldürdü.

Özaslan'ın cesedinin çürümesi sonucu çıkan koku, komşuları rahatsız edince olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sarıkaya, eve gelen polisleri silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkartıp, sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi. Sarıkaya yedi kurşunla vurduğu kadına 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu. Kadın, Sarıkaya'nın uyuşturucunun etkisi olduğu anda telefonunu kullanarak yazdığı mesajla yardım istedi. 12 Temmuz'da eve yapılan operasyonla kurtuldu.

Korkunç olayın dava aşamasına geçildi. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, hakkında, "kasten öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahlı yağma, nitelikli cinsel saldırı ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık İlyas Sarıkaya (50) hazır bulundu.



Duruşmaya, müşteki F.O. (44), öldürülen Recep Özaslan'ın (47) yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları da katıldı. Sarıkaya, savunmasında, F.O. ile tanıştıktan bir süre sonra sevgili olduklarını ve birlikte yaşamaya başladıklarını ileri sürerek, daha sonra sokakta karşılaştığı Recep Özaslan'ın da kalacak yeri olmadığı için kendileriyle kalmaya başladığını söyledi.

REHİN ALDIĞI KADINI SUÇLADI

Bir sabah Özaslan ile F.O'yu uygunsuz vaziyette yakaladığını iddia eden sanık "Silahımı onlara doğru çektim. Recep hamle yaparak 'sık lan' dedi ben de ateş edip onu öldürdüm. Sonra müştekiye de 3-4 el ateş ettim. Yarım saat kadar sonra baktım nefes alıyor. Polisi aramak istedim ama F.O. iyi olduğunu söyleyerek izin vermedi. 'Bu olaylar benim yüzümden oldu, gerekirse cesedi aldıracağım. Seni de kurtaracağım.' dedi. Savcı ve avukat tanıdıkları olduğunu söyleyerek beni kurtaracağını söyledi" ifadelerini kullandı.

CİNAYETE KABUL, CİNSEL SALDIRIYA RET

F.O'nun yaralarının bakımını, eczaneden ona aldığı tıbbi malzemelerle yaptığını anlatan sanık, bu süreçte birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını, müştekinin telefon ve tabletle evde kaldığını, kızının dahi onu ziyarete geldiğini ileri sürdü. Müştekinin annesinin kendisini çağırması üzerine gittiğinde polis tarafından yakalandığını belirten Sarıkaya, "Ben, Recep Özaslan'ı kasten öldürdüğümü, F.O'yu da yaraladığımı kabul ediyorum ancak zorla alıkoyma, rızası dışında cinsel ilişki ve yağma suçlamalarını kabul etmiyorum" dedi.

Müşteki F.O. ise kardeşinin kaybolan saatini bulması için haberleştiği Sarıkaya'nın evine saati teslim almak için gittiğini ve telefonu alınarak alıkonduğunu anlattı. Sanığın kendisine sürekli zorla uyuşturucu madde verdiğini dile getiren F.O, olay günü sanıkla aynı odada olduklarını, uykudan kalkan sanığın sinirle kendisini Özaslan'ın bulunduğu salona götürerek ona "Arkamdan ne iş çeviriyorsun, zulayı çıkar" diye bağırmaya başladığını aktardı.

ÖLMEYİNCE KALBİNE DOĞRU ATEŞ ETTİ

Sanığın birkaç defa ateş ederek Özaslan'ı öldürdüğünü sonrasında da kendisine 2 el ateş ettiğini anlatan F.O, şunları kaydetti:

- Bir saatlik süre zarfında bana aralıklarla ateş etti. En son 'Senin kalbinde sorun vardı, değil mi?' diyerek kalbime doğru ateş etti. Bilincimi hiç kaybetmedim. Yaklaşık 10 saat ölü taklidi yaptım. Bir süre sonra nefes aldığımı fark etti. 'Sen hala ölmedin mi?' dedi. Refleksle, 'Ölmedim, ne yapacağız?' deyince panikle silahı attı. 'Allah'ın almadığı canı ben almam' dedi. Beni öldürmesin diye onu çok sevdiğimi, ondan hamile kaldığımı söyledim. Söylediklerini istisnasız yerine getirdim."

CESETLE 10 GÜN AYNI ODADA KALDI

Şikayetçi olduğunu vurgulayan F.O, Özaslan'ın cesediyle 10 gün aynı odada kaldığını, cesedin çürümesi ve kurtlanmasına şahit olduğunu, bu süreçte sanığın kendisini öldürmesinden korktuğu için ailesine de durumdan bahsetmediğini anlattı. Sanığın madde etkisinde sızdığı gün onun telefonundan annesine olayı anlatan bir mesaj attığını ve yardım istediğini dile getiren müşteki, sonrasında polis operasyonuyla sanığın yakalandığını ve evden kurtarıldığını ifade etti.

Özaslan'ın yakınları da şikayetçi oldukların sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

DEHŞET EVİNDE NE OLMUŞTU?

Osmangazi'de 12 Temmuz'da Gasp Büro Amirliği'ne müracaat eden A.O, kızı F.O'nun mesajla kendisine gizli şekilde ulaşarak İlyas Sarıkaya tarafından alıkonulduğunu ve zor durumda olduğunu belirttiğini bildirerek polisten yardım istemişti.

Sarıkaya'yı, kendisine para vereceğini belirterek çağıran A.O, polisin operasyonuyla yakalanmıştı. Küplüpınar Mahallesi'ndeki eve giren polis ekipleri, haziranda alıkonan F.O'yu silahla yaralanmış halde bulmuştu. Ekipler, Sarıkaya'nın alzaymır hastası annesinin de bulunduğu evde, yine Sarıkaya tarafından tabancayla vurularak öldürülen Recep Özaslan'ın sarılmış haldeki cesedine de ulaşmıştı. Gözaltına alınan Sarıkaya tutuklanmıştı.